Profil Igor Tolic, Pelatih Persib Bandung Pengganti Bojan Hodak

PROFIL Igor Tolic, pelatih Persib Bandung pengganti Bojan Hodak, menarik untuk diulas. Sebab, namanya tidak asing dengan Bobotoh.

Persib bikin pengumuman yang menghebohkan pada Senin 25 Mei 2026 malam WIB. Hodak, yang berstatus pelatih kepala dalam tiga musim terakhir, resmi meletakkan jabatannya.

Namun, pria asal Kroasia itu tidak serta merta meninggalkan Persib. Hodak mengambil peran sebagai penasihat teknis untuk pemegang saham di PT Persib Bandung Bermartabat (PT PBB).

1. Profil Igor Tolic

Posisi pelatih kepala akan diisi oleh Tolic. Serupa dengan Hodak, sosok satu ini juga berasal dari Kroasia. Bisa dibilang, ia naik jabatan setelah selama dua musim terakhir menjadi asisten pelatih.

Lantas seperti apa profil Igor Tolic? Ia diketahui lahir di Gradacac, Kroasia, pada 25 September 1977. Pria berusia 48 tahun tersebut memegang lisensi UEFA Pro.

Seperti lazimnya di dunia sepakbola, Tolic mengawali kariernya sebagai pemain. Ia tercatat pernah membela sejumlah klub di Kroasia seperti HNSK Moslavina, NK Trnje Zagreb, dan HASK Zagreb.