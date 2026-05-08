Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persipura Jayapura vs Adhyaksa FC di Championship 2025-2026: Sang Jaksa Promosi ke Super League!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |17:09 WIB
Hasil Persipura Jayapura vs Adhyaksa FC di Championship 2025-2026: Sang Jaksa Promosi ke Super League!
Adhyaksa FC resmi promosi ke Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/@adhyaksafcbanten)
A
A
A

HASIL Persipura Jayapura vs Adhyaksa FC di perebutan posisi tiga Adhyaksa FC telah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Mandala, Jayapura pada Jumat (8/5/2026) sore WIB, Sang Jaksa -julukan Adhyaksa FC- menang 1-0 atas Persipura Jayapura.

Gol tunggal kemenangan Adhyaksa FC dicetak Adilson Silva di menit 45, atau beberapa menit sebelum babak pertama berakhir. Kemenangan ini meloloskan Adhyaksa FC ke Super League 2026-2027.

Ade Suhendra membawa Adhyaksa FC promosi ke Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/@adhyaksafcbanten)
Ade Suhendra membawa Adhyaksa FC promosi ke Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/@adhyaksafcbanten)

Sesuai regulasi, tim yang finis ketiga di Championship 2025-2026 berhak promosi ke Super League 2026-2027. Sementara itu, tim yang finis keempat, Persipura Jayapura, dipastikan gagal promosi dan harus rela berkompetisi di Championship 2026-2027.

1. Persipura Jayapura Dominan

Dalam laga yang baru saja berakhir ini, Persipura Jayapura sejatinya tampil dominan. Sepanjang laga, Ramai Rumakiek dan kawan-kawan lebih banyak membuat peluang.

Sayangnya, serangkaian peluang yang dibuat Persipura Jayapura gagal membuahkan hasil. Di sisi lain, Adhyaksa FC bermain disiplin.

Setelah mencetak gol tunggal lewat Adilson Silva, Adhyaksa FC lebih banyak bermain bertahan. Bahkan di babak kedua, hampir tak ada peluang matang yang mereka buat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/49/3216189//pss_sleman_vs_psis_semarang-eou8_large.jpg
Libas PSIS Semarang 3-0, PSS Sleman Segel Tiket Promosi ke Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/49/3216063//garudayaksa_fc_resmi_promosi_ke_super_league_2026_2027_okezone-Ac5u_large.jpg
Misi Widodo Cahyono Putro Bawa Garudayaksa FC Juara Championship 2025-2026 Setelah Resmi Promosi ke Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/49/3216040//garudayaksa_fc_resmi_promosi_ke_super_league_2026_2027_garudayaksafcofficial-0upK_large.jpg
Garudayaksa FC Resmi Promosi ke Super League 2026-2027, PSBS Biak Terdegradasi ke Championship!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/45/3215065//ole_romeny-mXT4_large.jpg
Komentar Berkelas Ole Romeny Usai Oxford United Turun Kasta ke League One
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/07/50/1704229/cucu-muhammad-ali-turun-gunung-nico-ali-walsh-perjuangkan-hak-petinju-profesional-rus.webp
Cucu Muhammad Ali Turun Gunung, Nico Ali Walsh Perjuangkan Hak Petinju Profesional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/luca_marini.jpg
Hasil FP1 MotoGP Prancis 2026: Luca Marini Mengejutkan! Marc Marquez Tertahan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement