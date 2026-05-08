Hasil Persipura Jayapura vs Adhyaksa FC di Championship 2025-2026: Sang Jaksa Promosi ke Super League!

HASIL Persipura Jayapura vs Adhyaksa FC di perebutan posisi tiga Adhyaksa FC telah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Mandala, Jayapura pada Jumat (8/5/2026) sore WIB, Sang Jaksa -julukan Adhyaksa FC- menang 1-0 atas Persipura Jayapura.

Gol tunggal kemenangan Adhyaksa FC dicetak Adilson Silva di menit 45, atau beberapa menit sebelum babak pertama berakhir. Kemenangan ini meloloskan Adhyaksa FC ke Super League 2026-2027.

Ade Suhendra membawa Adhyaksa FC promosi ke Super League 2026-2027. (Foto: Instagram/@adhyaksafcbanten)

Sesuai regulasi, tim yang finis ketiga di Championship 2025-2026 berhak promosi ke Super League 2026-2027. Sementara itu, tim yang finis keempat, Persipura Jayapura, dipastikan gagal promosi dan harus rela berkompetisi di Championship 2026-2027.

1. Persipura Jayapura Dominan

Dalam laga yang baru saja berakhir ini, Persipura Jayapura sejatinya tampil dominan. Sepanjang laga, Ramai Rumakiek dan kawan-kawan lebih banyak membuat peluang.

Sayangnya, serangkaian peluang yang dibuat Persipura Jayapura gagal membuahkan hasil. Di sisi lain, Adhyaksa FC bermain disiplin.

Setelah mencetak gol tunggal lewat Adilson Silva, Adhyaksa FC lebih banyak bermain bertahan. Bahkan di babak kedua, hampir tak ada peluang matang yang mereka buat.