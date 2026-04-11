Kisah Legenda Timnas Indonesia Boaz Solossa, Mencatatkan Gol Ke-100 Bersama Persipura Jayapura di Usia 40 Tahun

KISAH legenda Timnas Indonesia, Boaz Solossa, menarik diulas. Dia mencatatkan gol ke-100 bersama Persipura Jayapura di usia 40 tahun.

Momen itu terjadi usai Boaz Solossa membela Persipura Jayapura melawan Persiba Balikpapan. Dia jadi pahlawan kemenangan Persipura dalam laga tersebut.

1. Cetak Gol Ke-100

Ya, kiprah manis terus ditunjukkan Boaz Solossa. Meski sudah berusia tak muda lagi, yakni menginjak 40 tahun, dia masih bisa terus jadi andalan klub. Kini, Boaz diketahui tengah memperkuat Persipura Jayapura.

Gol-gol pun terus disumbangkan Boaz Solossa. Teranyar, dia cetak gol saat Persipura hadapi Persiba dalam laga lanjutan Liga 2 2025-2026 pada 4 April 2026.

Gol dicetak Boaz pada menit ke-90+4. Gol dramatis di menit-menit akhir itu membawa Persipura memastikan poin penuh.

Bukan hanya bawa Persipura menang, gol tersebut membuat Boaz Solossa ukir catatan ciamik dalam kariernya. Ini jadi gol ke-100 yang dicetaknya di Persipura.