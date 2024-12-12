Kronologi Kecelakaan yang Sebabkan Legenda PSM Makassar Syamsudin Batolla Meninggal Dunia

KRONOLOGI kecelakaan yang menyebabkan legenda PSM Makassar, Syamsudin Batolla, meninggal dunia akan diulas Okezone. Kabar duka menghampiri dunia sepakbola Tanah Air pada Kamis, (12/12/2024).

Pelatih kepala klub Liga 4 2024-2025, Persewangi Banyuwangi, Syamsudin Batolla, meninggal dunia pagi ini. Penyebabnya karena pelatih 57 tahun ini terlibat kecelakaan maut di Tol Probolinggo, Jawa Timur.

(Syamsudin Batolla meninggal dunia dalam kecelakaan pagi ini. (Foto: Istimewa)

Menurut keterangan Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo, Ipda Aditya Wikrama, mobil mini bus yang ditumpangi Syamsudin Batolla menabrak bus yang ada di depannya. Kejadian ini tepatnya terjadi di KM 842/200 B Tol Pasuruan Probolinggo.

"Kejadiannya jam 05.30 WIB, Kamis pagi (12/12/2024) antara sebuah minibus Avanza dengan Nopol P 1253 KO dengan bus dengan Nopol K 1591 B di depannya," kata Aditya Wikrama, dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Kamis (12/12/2024).

Dugaan awal, sopir yang membawa mobil yang ditumpangi Syamsudin Batolla mengantuk. Alhasil, sang pengemdi gagal mengendalikan kendaraannya.

"Diduga sopir mengantuk, kemudian menabrak kendaraan bus yang ada di depannya, dengan Posisi akhir minibus di bahu jalan menghadap ke selatan dan bus berhenti di bahu jalan," lanjut Aditya Wikrama.