Pep Guardiola Tinggalkan Manchester City, Arsenal Bikin Liga Inggris Jadi Liga Tani?

PEP Guardiola akan meninggalkan Manchester City pada 30 Juni 2026. Kabar itu disampaikan jurnalis Italia Fabrizio Romano.

“BREAKING: Pep Guardiola resmi bilang ke Manchester City bahwa ingin meninggalkan klub ini di akhir musim,” tulis Fabrizio Romano di akun Instagram-nya, @fabriziorom.

“Keputusan telah dibuat dan konfirmasi telah disampaikan Guardiola ke Manchester City. Pernyataan resmi akan disampaikan sesegera mungkin,” lanjut Fabrizio Romano.

1. Dominasi Liga Inggris

Pep Guardiola pertama kali melatih Manchester City di musim 2016-2017. Hal itu berarti, sudah 10 tahun juru taktik asal Spanyol ini memimpin Manchester Biru.

Dalam periode tersebut, Pep Guardiola menghadirkan 18 trofi bagi publik Stadion Etihad. Dari 18 trofi itu, enam di antaranya merupakan gelar Liga Inggris.

Dari 2016 hingga 2026, tak ada satu pun pelatih yang memenangkan trofi Liga Inggris lebih banyak ketimbang Pep Guardiola. Seiring Kepergian Pep Guardiola, apakah ini tanda kebangkitan kejayaan Arsenal?