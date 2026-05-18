HOME BOLA LIGA INGGRIS

Roy Keane Masih Ragu Carrick Jadi Manajer yang Tepat bagi MU Musim Depan, Ini Alasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |15:38 WIB
Roy Keane Masih Ragu Carrick Jadi Manajer yang Tepat bagi MU Musim Depan, Ini Alasannya
Roy Keane Masih Ragu Carrick Jadi Manajer yang Tepat bagi MU, Ini Alasannya (Instagram/@manutd)
JAKARTA - Legenda Manchester United, Roy Keane, mengungkapkan tantangan bagi Michael Carrick, yang kabarnya akan menjadi pelatih tetap musim depan. Hal itu mulai dari lini pertahanan hingga masalah pengalaman. 

Keane menegaskan, masalah besar masih ada di Old Trafford, yang ditunjukkan dengan hanya mencatatkan dua clean sheet dalam sepuluh pertandingan. Mantan kapten Manchester United menegaskan, masa-masa sulit mungkin akan datang.

"Apakah dia masih pilihan terbaik yang ada? Kita jelas tidak tahu dengan manajer lain mana mereka berbicara. Faktanya dia memenangkan pertandingan, tetapi sekali lagi, masih ada masalah besar di Man Utd," katanya di Sky Sports, melansir Mirror, Senin (18/5/2026).

Keane pun mengungkapkan mengenai kebutuhan transfer Manchester United pada musim panas nanti. Ia pun mewanti-wanti agar lini pertahanan dapat diperbaiki. 

"Itu akan menjadi tugasnya, mendatangkan pemain, menambah kekuatan fisik di lini tengah, menghentikan jumlah gol yang mereka berikan. Itu sekarang gambaran yang lebih besar yang harus dia coba perbaiki," katanya. 

Keane juga menyoroti pengalaman Carrick dalam melatih klub. Terlebih jika klub yang dilatihnya menghadapi masa-masa sulit.

"Jadi itulah tantangannya. Jelas dalam beberapa bulan ke depan, setiap kali mereka mengalami masa sulit, masalahnya adalah apakah dia memiliki pengalaman untuk menghadapinya," katanya.

Keane pun mengungkapkan keraguannya. Meski begitu, ia memilih untuk menunggu bagaimana ke depannya. 

"Dia pernah bermain di Middlesbrough dan sempat melatih United. Jadi dia punya kesempatan dan jika dia bermain bagus, itu fantastis. Saya ragu. Tapi kita tunggu saja," tutur Keane. 

 

