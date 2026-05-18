Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Real Madrid vs Chelsea, bak Bumi dan Langit?

LONDON – Keputusan Chelsea untuk menunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih baru mereka mulai 1 Juli 2026 tidak hanya menjadi panggung pembuktian taktik sang mentor, melainkan juga sebuah lompatan finansial yang luar biasa. Kontrak berdurasi empat tahun hingga Juni 2030 yang disodorkan oleh Todd Boehly dan Clearlake Capital di Stamford Bridge ini seketika mengubah peta pendapatan mantan gelandang Real Madrid tersebut dalam jajaran pelatih elite dunia.

1. Gaji Besar di Chelsea

Sebelum resmi dipinang oleh The Blues, bayaran Xabi Alonso saat menukangi Real Madrid berada di kisaran angka 7 juta hingga 9 juta euro (sekira Rp148 miliar) per musim. Angka tersebut sebenarnya sudah naik signifikan jika dibandingkan dengan pendapatannya semasa melatih Bayer Leverkusen yang hanya menyentuh 5 juta hingga 6 juta euro per tahun.

Saat melatih Los Blancos –julukan Madrid, Alonso tercatat mengantongi pendapatan bulanan di kisaran Rp12,3 miliar. Namun, nominal tersebut langsung terasa kerdil begitu Chelsea datang menyodorkan proposal baru demi memuluskan proyek pembangunan ulang tim pasca-kekalahan di final Piala FA 2025-2026 dari Manchester City, Sabtu 16 Mei 2026 kemarin.

Manajemen raksasa London Barat tersebut berani membayar mahal klausul pelatih idaman mereka dengan gaji pokok fantastis mencapai 11,5 juta poundsterling (Rp234 miliar) per tahun.

Jika ditambah dengan bonus performa seperti target lolos empat besar atau trofi domestik yang bernilai hingga 3,5 juta poundsterling, Alonso kini sah bertengger di daftar empat besar manajer dengan bayaran tertinggi di Liga Inggris.

2. Makin Tajir

Melonjaknya pendapatan Alonso di Liga Inggris otomatis kian mempertebal total kekayaan bersih (net worth) miliknya yang saat ini diperkirakan sudah menembus angka 45 juta hingga 60 milar dolar Amerika.