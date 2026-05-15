Arne Slot Pede Tetap Jadi Pelatih Liverpool Musim Depan

LIVERPOOL – Arne Slot merasa percaya diri akan tetap menjadi pelatih Liverpool musim depan. Apalagi, ia masih memiliki kontrak hingga 30 Juni 2027.

Masa depan Arne Slot jadi perbincangan usai Liverpool mengalami musim yang buruk. The Reds dipastikan mengakhiri 2025-2026 tanpa satu pun trofi.

1. Banjir Pujian

Padahal, musim lalu, Arne Slot banjir pujian. Ia sanggup membawa Liverpool jadi juara Liga Inggris untuk ke-20 kali. Hebatnya, hal itu dicapai saat debut di kompetisi ketat tersebut.

Sayangnya, Arne Slot gagal mengulangi pencapaian itu. Bahkan, Liverpool masih bisa gagal finis di empat besar yang artinya tidak akan tampil di Liga Champions 2026-2027.

2. Wajar

Tidak pelak, kursi yang diduduki Arne Slot ramai disebut tengah bergoyang. Desakan untuk memecat pelatih berusia 47 tahun itu semakin menguat setelah diketahui terlibat konflik dengan Mohamed Salah.

Akan tetapi, Arne Slot justru percaya diri akan tetap dipercaya melatih Liverpool musim depan. Keyakinan itu didasari pada kontraknya yang masih berlaku hingga 2027.