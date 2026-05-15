Ini Penyebab Persebaya Surabaya Segera Datangkan Ramadhan Sananta?

NAMA penyerang Timnas Indonesia Ramadhan Sananta ramai dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Beredar isu yang menyebut Ramadhan Sananta masuk dalam daftar striker incaran Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- pada bursa transfer musim panas 2026.

1. Bernardo Tavares Pernah Latih Ramadhan Sananta

Peluang Ramadhan Sananta gabung Persebaya Surabaya cukup terbuka. Salah satu faktornya karena keberadaan pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares yang pernah bekerja sama dengan Ramadhan Sananta di PSM Makassar.

Bernardo Tavares dinilai memahami karakter permainan Ramadhan Sananta sejak keduanya berada di Makassar. Kedekatan itu diyakini bisa mempermudah proses transfer apabila Persebaya Surabaya benar-benar serius merekrut sang pemain.

Saat masih membela PSM Makassar di bawah asuhan Bernardo Tavares, Ramadhan Sananta tampil cukup tajam. Ia berhasil mencetak 11 gol dari 24 pertandingan dan turut membawa PSM Makassar menjuarai Liga 1 2022-2023.

2. Ramadhan Sananta Dilepas DPMM FC

Ramadhan Sananta baru saja dilepas klub asal Brunei Darussalam, DPMM FC. DPMM FC mengumumkan perpisahan dengan Ramadhan Sananta melalui pernyataan di laman resmi klub. Selain Ramadhan Sananta, klub juga melepas dua pemain lainnya yakni Michel Americo dan Najib Tarif.

“DPMM FC resmi melepas Ramadhan Sananta, serta akan berpisah dengan kiper asal Brasil, Michel Americo, dan Najib Tarif. Klub juga dikabarkan masih akan melepas beberapa pemain lainnya dalam waktu dekat,” tulis DPMM FC dalam laman resminya.