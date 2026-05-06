Anak Pelatih Timnas Belanda Gabung Persib Bandung pada Musim Panas 2026?

PUTRA pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman, Ronald Koeman Jr, santer dikabarkan merapat ke Persib Bandung. Kiper berusia 30 tahun itu kabarnya akan bergabung dengan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- pada bursa transfer musim panas 2026.

Kabar ini disampaikan jurnalis media Belanda Football Transfer, Milan Keskin. Pria yang juga menjabat sebagai pemimpin redaksi itu mengungkapkan, Ronald Koeman Jr, sudah dipantau sejak lama oleh Persib Bandung.

Ronald Koeman Jr masuk radar Persib Bandung

"Ronald Koeman Jr. akan meninggalkan SC Telstar secara permanen setelah musim ini dan tampaknya akan memulai petualangan di Indonesia. Kiper berusia 30 tahun ini menarik minat yang signifikan dari pemimpin klasemen liga, Persib Bandung, meskipun transfer tersebut belum sepenuhnya rampung," tulis Keskin dalam laporannya di Football Transfer, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

1. Petualangan Baru Ronald Koeman Jr di Asia

Bagi Ronaldo Koeman Jr, ini akan menjadi petualangan baru jika benar bergabung dengan Persib Bandung. Sebelumnya, putra legenda Timnas Belanda itu selalu berkarier di klub-klub Liga Belanda.

Sebut saja ada Almere City, FC Oss, dan kini membela SC Telstar. Pada 30 Juni 2026, kontrak Ronald Koeman Jr bersama TSC elstar akan berakhir. Setelah itu, jalan menuju Bandung akan terbuka lebar.

Jurnalis asal Belanda lainnya, Geert-Jan Jakobs, melihat Persib Bandung sebagai klub yang cocok untuk Koeman Jr. Selain merupakan klub historikal, Persib mempunyai basis pendukung suporter yang besar.