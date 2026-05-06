HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Stadion Segiri Jadi Venue Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di Pekan Ke-32 Super League 2025-2026

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |13:56 WIB
Stadion Segiri gelar laga Persija vs Persib di pekan ke-32 Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

LAGA big match antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung batal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Laga bertajuk El Clasico Indonesia yang semula diharapkan berlangsung di Jakarta resmi dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur.

Pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 tersebut tetap digelar sesuai jadwal pada Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB. Keputusan ini disampaikan Direktur Utama operator kompetisi I.League, Ferry Paulus usai rapat koordinasi bersama pihak kepolisian di Mabes Polri, Rabu (6/5/2026).

SUGBK gagal gelar laga Persija vs Persib. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
1. Alasan Keamanan

Ferry Paulus menjelaskan pemindahan venue dilakukan setelah mempertimbangkan padatnya agenda sepanjang Mei 2026 yang dinilai berpotensi menimbulkan situasi panas di luar kepentingan sepakbola. Selain itu, sejumlah opsi stadion di Pulau Jawa juga disebut belum memungkinkan untuk menggelar pertandingan berisiko tinggi seperti Persija kontra Persib.

"Seperti diketahui bahwa bulan Mei adalah bulan yang banyak sekali agenda-agenda yang tentunya dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang di luar daripada kewenangan atau keinginan dari aspek sepakbola itu sendiri," kata Ferry Paulus kepada awak media termasuk Okezone, Rabu (6/5/2026).

"Nah, oleh karena itu karena di Jakarta ini adalah kota metropolitan, beberapa tempat kita carikan solusi, karena itu menjadi kewenangan daripada liga, di Jawa, di stadion-stadion yang lain, tetapi memang situasinya juga masih belum terlalu baik untuk digelar," sambung Fery Paulus.

2. Tak Mau Ambil Risiko

I.League kata Ferry Paulus, tak mau mengambil risiko dengan memaksakan laga tetap digelar di Jakarta maupun pulau Jawa. Karena itu, keputusan berat harus diambil, di mana laga dipindahkan ke Kalimantan Timur.

 

