Tersenyum, Beckham Putra Minta Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Digelar di Stadion Sidolig!

PEMAIN Persib Bandung, Beckham Putra, mengeluarkan candaan jelang laga timnya melawan Persija Jakarta di pekan ke-32 Super League 2025-2026 pada Minggu, 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB. Saat ditanya akun @bandungfootball, Beckham Putra bercanda agar laga Persija Jakarta vs Persib Bandung digelar di Stadion Sidolig, Bandung, Jawa Barat.

“Main di mana?” tanya Beckham Putra kepada admin @bandungfootball.

Beckham Putra bercanda agar laga Persija vs Persib digelar di Stadion Sidolig. (Foto: TikTok/@bandungfootball)

“Di mana ya, belum ada info,” balas admin @bandungfootball.

“Sidolig aja lah,” kata Beckham Putra sambil tertawa.

1. Stadion Sidolig Markas Latihan Persib Bandung

Stadion Sidolig memiliki sejarah panjang dalam perkembangan olahraga di Bandung, khususnya sepakbola. Stadion ini dibangun di zaman kolonial Belanda pada 1903.

Singkatnya, di masa awal berdirinya Persib Bandung, lapangan ini menjadi arena latihan Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Sebelum Persib Bandung pindah ke lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Persib Bandung kerap berlatih di Stadion Sidolig.

2. Venue Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Belum Jelas

Sejauh ini belum jelas venue laga Persija Jakarta vs Persib Bandung akan digelar di mana. Untuk digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) atau Jakarta International Stadium (JIS), pertandingan El Clasico-nya Indonesia ini belum mendapatkan izin keramaian dari Kepolisian.