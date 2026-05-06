Shayne Pattynama Pede Persija Jakarta Bungkam Persib Bandung

JEPARA – Shayne Pattynama begitu percaya diri Persija Jakarta bisa membungkam Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Apalagi, mereka mendapat suntikan kepercayaan diri usai menang 2-0 atas Persijap Jepara.

Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung akan digelar di Jakarta, Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB. Laga bertajuk El Clasico ini sarat kepentingan dan gengsi.

1. Modal Penting

Sebelum duel itu, Persija mencuri kemenangan penting dengan skor 2-0 atas tuan rumah Persijap. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Senin 4 Mei 2026.

Pattynama sangat senang timnya dapat meraih hasil maksimal atas Persija. Kemenangan itu pun akan menjadi modal berharga untuk meladeni permainan Maung Bandung dalam laga selanjutnya.

"Saya pikir ini bagus untuk kepercayaan diri, menang dan clean sheet. Tentu saja pertandingan berikutnya adalah pertandingan besar, El Clasico. Saya tahu bagaimana pertandingan di putaran pertama, saya menontonnya saat masih di klub lama saya," kata Pattynama, dikutip Rabu (6/5/2026).

"Saya melihat ada banyak emosi, pertandingan besar, dan saya pikir Persija bermain bagus tapi sayangnya kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami tahu apa artinya bagi para penggemar, kami tahu apa artinya bagi kami," sambung pemain berusia 27 tahun itu.