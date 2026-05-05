Hasil Borneo FC vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Pesut Etam Terus Bayangi Persib di Puncak Klasemen

SAMARINDA – Borneo FC sukses mengamankan poin penuh setelah menundukkan Persita Tangerang dengan skor 2-0 pada pekan ke-31 Super League 2025-2026. Laga sengit tersebut digelar di Stadion Segiri, Samarinda, pada Selasa (5/5/2026) malam WIB.

Kemenangan ini membuat Borneo FC kembali menempel ketat Persib Bandung dari posisi kedua dengan koleksi 72 poin. Saat ini, Persib masih memimpin puncak klasemen dengan poin yang sama, namun unggul secara head-to-head atas Pesut Etam.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC dan Persita bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal permainan. Duel-duel ketat pun terjadi dalam upaya mereka saling mendominasi permainan.

Pada menit ke-36, Borneo FC unggul lebih dahulu atas Skuad Pendekar Cisadane —julukan Persita. Gol tersebut tercipta dari sepakan terukur Peralta dari luar kotak penalti.

Menit ke-40, Borneo FC hampir menggandakan keunggulan atas Persita. Sayangnya, sepakan mendatar Peralta masih mampu ditangkap dengan baik oleh Igor.

Borneo FC vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/borneofc.id)

Borneo FC sementara waktu masih unggul 1-0 atas Persita. Persita pasti akan berbenah saat jeda babak pertama agar bisa bangkit di babak kedua agar terhindar dari kekalahan.

Babak Kedua

Pada menit ke-54, Persita punya peluang emas di depan gawang Borneo FC. Namun, sepakan Hokky Caraka masih melambung ke atas gawang tim tuan rumah.