Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Borneo FC vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Pesut Etam Terus Bayangi Persib di Puncak Klasemen

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |21:01 WIB
Hasil Borneo FC vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Pesut Etam Terus Bayangi Persib di Puncak Klasemen
Suasana laga Borneo FC vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/borneofc.id)
A
A
A

SAMARINDA Borneo FC sukses mengamankan poin penuh setelah menundukkan Persita Tangerang dengan skor 2-0 pada pekan ke-31 Super League 2025-2026. Laga sengit tersebut digelar di Stadion Segiri, Samarinda, pada Selasa (5/5/2026) malam WIB.

Kemenangan ini membuat Borneo FC kembali menempel ketat Persib Bandung dari posisi kedua dengan koleksi 72 poin. Saat ini, Persib masih memimpin puncak klasemen dengan poin yang sama, namun unggul secara head-to-head atas Pesut Etam.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC dan Persita bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal permainan. Duel-duel ketat pun terjadi dalam upaya mereka saling mendominasi permainan.

Pada menit ke-36, Borneo FC unggul lebih dahulu atas Skuad Pendekar Cisadane —julukan Persita. Gol tersebut tercipta dari sepakan terukur Peralta dari luar kotak penalti.

Menit ke-40, Borneo FC hampir menggandakan keunggulan atas Persita. Sayangnya, sepakan mendatar Peralta masih mampu ditangkap dengan baik oleh Igor.

Borneo FC vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/borneofc.id)
Borneo FC vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/borneofc.id)

Borneo FC sementara waktu masih unggul 1-0 atas Persita. Persita pasti akan berbenah saat jeda babak pertama agar bisa bangkit di babak kedua agar terhindar dari kekalahan.

Babak Kedua

Pada menit ke-54, Persita punya peluang emas di depan gawang Borneo FC. Namun, sepakan Hokky Caraka masih melambung ke atas gawang tim tuan rumah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/49/3216597/persija_jakarta-4ceU_large.jpg
Tunggu Rekomendasi Keamanan, Polda Metro Jaya Belum Terbitkan Izin Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/49/3216587/borneo_fc_vs_persib_bandung-MrJ7_large.jpg
Siapa yang Akan Juara Super League 2025-2026 jika Poin Persib Bandung dan Borneo FC Sama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/49/3216591/persija_jakarta_vs_persib_bandung-5ogd_large.JPG
Kisah Rivalitas Panas Persib Bandung, Ternyata Hampir 7 Tahun Tak Pernah Bermain Lawan Persija Jakarta di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/49/3216571/madura_united_vs_bali_united-T0vC_large.jpg
Hasil Madura United vs Bali United di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Laskar Sape Kerrab Menjauh dari Zona Degradasi!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/05/11/1703495/jadwal-semifinal-leg-2-liga-champions-arsenal-vs-atletico-madrid-penentuan-tiket-final-bop.webp
Jadwal Semifinal Leg 2 Liga Champions: Arsenal vs Atletico Madrid, Penentuan Tiket Final!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/02/putri_kw.jpg
Indonesia Bawa Pulang Perunggu Piala Uber 2026, Evaluasi Besar Menanti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement