Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Siapa yang Akan Juara Super League 2025-2026 jika Poin Persib Bandung dan Borneo FC Sama?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |19:01 WIB
Siapa yang Akan Juara Super League 2025-2026 jika Poin Persib Bandung dan Borneo FC Sama?
Borneo FC vs Persib Bandung saat bertemu di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

SIAPA yang akan juara Super League 2025-2026 jika poin Persib Bandung dan Borneo FC sama di akhir musim nanti? Pertanyaan ini mungkin tengah dipikirkan para pencinta sepakbola Tanah Air mengingat kedua tim tersebut sedang bersiang ketat untuk memperebutkan gelar juara.

Ya, persaingan menuju takhta juara Super League 2025-2026 kian mengerucut pada dua kekuatan utama, Persib Bandung dan Borneo FC. Keberhasilan Maung Bandung menumbangkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0 di Stadion GBLA, Senin 4 Mei 2026 kemarin membuat posisi mereka semakin kukuh di puncak klasemen dengan raihan 72 poin.

Namun, posisi ini belum sepenuhnya aman. Borneo FC membayangi di peringkat kedua dengan 69 poin dan masih memiliki tabungan satu pertandingan lebih banyak (pekan ke-31 melawan Persita Tangerang malam ini, 5 Mei 2026).

Dengan sisa jadwal yang ada, skenario kedua tim mengakhiri musim dengan koleksi poin yang identik sangat mungkin terjadi. Lantas, siapakah yang berhak mengangkat trofi jika poin mereka sama kuat?

1. Aturan Head-to-Head

Berdasarkan regulasi kompetisi Super League, jika terdapat dua tim atau lebih yang memiliki poin yang sama di akhir musim, penentuan posisi klasemen pertama-tama akan merujuk pada catatan head-to-head antara tim-tim tersebut. Jika poin head-to-head masih imbang, barulah selisih gol dan produktivitas gol menjadi acuan berikutnya.

Adam Alis di laga Borneo FC vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
Adam Alis di laga Borneo FC vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Dalam konteks ini, Persib Bandung dipastikan memegang keunggulan mutlak atas Borneo FC. Sepanjang musim 2025-2026, kedua tim telah bentrok sebanyak dua kali. Pada pertemuan pertama di Bandung (5 Desember 2025), Persib sukses mencukur Pesut Etam dengan skor 3-1.

Sementara pada pertemuan kedua di Samarinda (15 Maret 2026), laga berakhir sama kuat 1-1. Hasil ini membuat Persib unggul secara agregat pertemuan atas Borneo FC, sehingga jika poin akhir keduanya sama, gelar juara akan jatuh ke tangan anak asuh Bojan Hodak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/49/3216591/persija_jakarta_vs_persib_bandung-5ogd_large.JPG
Kisah Rivalitas Panas Persib Bandung, Ternyata Hampir 7 Tahun Tak Pernah Bermain Lawan Persija Jakarta di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/49/3216571/madura_united_vs_bali_united-T0vC_large.jpg
Hasil Madura United vs Bali United di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Laskar Sape Kerrab Menjauh dari Zona Degradasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/49/3216550/marc_klok-oKH0_large.jpg
Komentar Berkelas Marc Klok Lihat Persaingan Makin Panas di Akhir Musim Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/49/3216523/pramono_anung-VcGz_large.jpg
Pramono Anung Turun Tangan, Teka-teki Venue Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Segera Terjawab
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/05/11/1703213/manchester-city-ditahan-imbang-everton-arsenal-mencium-aroma-trofi-liga-inggris-cdd.webp
Manchester City Ditahan Imbang Everton, Arsenal Mencium Aroma Trofi Liga Inggris!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/09/tunggal_putri_indonesia_putri_kusuma_wardani.jpg
Tim Uber Indonesia Lolos Target Semifinal, PBSI Soroti Satu Hal Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement