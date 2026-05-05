Siapa yang Akan Juara Super League 2025-2026 jika Poin Persib Bandung dan Borneo FC Sama?

SIAPA yang akan juara Super League 2025-2026 jika poin Persib Bandung dan Borneo FC sama di akhir musim nanti? Pertanyaan ini mungkin tengah dipikirkan para pencinta sepakbola Tanah Air mengingat kedua tim tersebut sedang bersiang ketat untuk memperebutkan gelar juara.

Ya, persaingan menuju takhta juara Super League 2025-2026 kian mengerucut pada dua kekuatan utama, Persib Bandung dan Borneo FC. Keberhasilan Maung Bandung menumbangkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0 di Stadion GBLA, Senin 4 Mei 2026 kemarin membuat posisi mereka semakin kukuh di puncak klasemen dengan raihan 72 poin.

Namun, posisi ini belum sepenuhnya aman. Borneo FC membayangi di peringkat kedua dengan 69 poin dan masih memiliki tabungan satu pertandingan lebih banyak (pekan ke-31 melawan Persita Tangerang malam ini, 5 Mei 2026).

Dengan sisa jadwal yang ada, skenario kedua tim mengakhiri musim dengan koleksi poin yang identik sangat mungkin terjadi. Lantas, siapakah yang berhak mengangkat trofi jika poin mereka sama kuat?

1. Aturan Head-to-Head

Berdasarkan regulasi kompetisi Super League, jika terdapat dua tim atau lebih yang memiliki poin yang sama di akhir musim, penentuan posisi klasemen pertama-tama akan merujuk pada catatan head-to-head antara tim-tim tersebut. Jika poin head-to-head masih imbang, barulah selisih gol dan produktivitas gol menjadi acuan berikutnya.

Adam Alis di laga Borneo FC vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Dalam konteks ini, Persib Bandung dipastikan memegang keunggulan mutlak atas Borneo FC. Sepanjang musim 2025-2026, kedua tim telah bentrok sebanyak dua kali. Pada pertemuan pertama di Bandung (5 Desember 2025), Persib sukses mencukur Pesut Etam dengan skor 3-1.

Sementara pada pertemuan kedua di Samarinda (15 Maret 2026), laga berakhir sama kuat 1-1. Hasil ini membuat Persib unggul secara agregat pertemuan atas Borneo FC, sehingga jika poin akhir keduanya sama, gelar juara akan jatuh ke tangan anak asuh Bojan Hodak.