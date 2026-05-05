HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pramono Anung Turun Tangan, Teka-teki Venue Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Segera Terjawab

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |15:22 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (Foto: Okezone/Danandaya Arya
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tengah mengupayakan titik terang terkait lokasi pertandingan bertajuk big match antara Persija Jakarta menjamu Persib Bandung dalam lanjutan Super League 2025-2026. Hingga saat ini, izin penggunaan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) masih menggantung dan bahkan dibayangi ancaman pembatalan akibat agenda perawatan rumput.

Pramono menyampaikan siang ini, Selasa (5/5/2026), dirinya kedatangan tamu untuk membahas penentuan stadion yang akan digunakan laga Persija vs Persib. Namun, dirinya tidak merinci secara detail siapa tamu yang akan menemuinya.

"Saya kebetulan jam 1 ada tamu untuk membicarakan itu," kata Pramono saat ditemui di kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (5/5/2026).

Sebelumnya, Pramono juga menyampaikan bahwa ia akan turun langsung menemui panitia penyelenggara (Panpel) dan pihak keamanan untuk memastikan kepastian venue pertandingan.

"Ya saya karena dalam waktu dekat akan ketemu dengan panitia penyelenggara dan juga yang menjaga keamanan pertandingan," ucap Pramono di Jakarta Pusat, Senin 4 Mei 2026.

1. Kendala Teknis di Lapangan

Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengetahui secara langsung kendala yang dihadapi, mengapa pertandingan tersebut terancam tidak dapat digelar di SUGBK.

Persija Jakarta vs Persis Solo di SUGBK. (Foto: Instagram/persija)
"Tentunya saya ingin mendengarkan terlebih dahulu hal itu," sambung Pramono.

Adapun, kendala perawatan rumput membuat laga panas tersebut terancam tidak digelar di SUGBK. Panitia pelaksana Persija masih menunggu keputusan resmi terkait penggunaan stadion.

 

