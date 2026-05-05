Jelang Lawan Persija, 3 Alasan Persib Bandung Akan Juara Super League 2025-2026!

SEBANYAK 3 alasan Persib Bandung akan juara Super League 2025-2026 akan diulas Okezone. Hingga memainkan 31 pertandingan, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- duduk di puncak klasemen dengan 72 poin, unggul tiga angka atas Borneo FC di posisi dua.

Namun, dengan catatan, Borneo FC memiliki tabungan satu pertandingan. Borneo FC baru akan memainkan pertandingan ke-31 mereka dengan menjamu Persita Tangerang malam ini, Selasa (5/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Jika Borneo FC menang atas Persita Tangerang, koleksi poin Persib Bandung dan Pesut Etam -julukan Borneo FC- sama-sama 72 angka. Andai kondisi ini terjadi hingga akhir musim, Persib Bandung akan keluar sebagai juara Super League 2025-2026 karena unggul head-to-head.

Namun, sebelum memastikan gelar juara, Persib Bandung masih akan melakoni tiga pertandingan. Persib Bandung akan tandang ke markas Persija Jakarta pada Minggu 10 Mei 2026, melawat ke kandang PSM Makassar (Minggu, 17 Mei 2026) dan menjamu Persijap Jepara di Bandung pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Melihat kondisi sekarang, setidaknya ada tiga alasan kenapa Persib Bandung berpeluang menjadi juara Super League 2025-2026. Apa saja?

Berikut 3 alasan Persib Bandung akan juara Super League 2025-2026:

1. Konsistensi Performa Sepanjang Musim

Bicara konsistensi, Persib Bandung lebih oke ketimbang Borneo FC yang menjadi rival langsung Maung Bandung dalam perebutan gelar juara Super League 2025-2026. Musim ini, Persib Bandung gagal menang beruntun maksimal hanya dalam dua pertandingan.

Persib Bandung sempat kalah 1-2 dari Persijap Jepara dan imbang 1-1 dengan PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga dan keempat. Kemudian pada pekan ke-28 dan 29, Persib Bandung sempat bermain 2-2 dengan Dewa United dan ditahan Arema FC 0-0.

Di luar itu, Persib Bandung selalu mencatatkan hasil positif, termasuk tak terkalahkan dalam 18 laga terkini Super League 2025-2026 (13 menang dan 5 imbang). Bagaimana dengan Borneo FC?

Borneo FC sempat gagal menang dalam empat laga beruntun (satu imbang dan tiga kalah). Tren negatif Pesut Etam -julukan Borneo FC- biasanya dimulai setelah mereka mengalami satu kekalahan. Karena itu, jika Borneo FC sekali saja mengalami satu kekalahan di sisa laga musim ini, bukan tak mungkin tren negatif mereka kembali terjadi.