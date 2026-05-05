Tak Peduli Hasil Persib Bandung, Borneo FC Fokus Hadapi Persita Tangerang

SAMARINDA – Borneo FC tengah fokus menatap laga kontra Persita Tangerang di pekan ke-31 Super League 2025-2026. Mereka tak mau peduli dengan hasil-hasil laga yang melibatkan Persib Bandung.

Laga Borneo FC vs Persita Tangerang itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026) pukul 19.00 WIB. Kemenangan akan mendekatkan Pesut Etam dengan gelar juara.

Kebetulan, mereka akan bermain setelah Persib Bandung menghadapi PSIM Yogyakarta. Hal tersebut bisa jadi keuntungan atau malah membuat Borneo FC tertekan jelang menjamu Persita.

1. Berikan yang Terbaik

Tapi, bek Christophe Nduwarugira menegaskan, timnya dalam motivasi tinggi jelang laga kontra Persita. Mereka akan bermain habis-habisan untuk merebut poin penuh.

“Kami akan memberikan yang terbaik melawan Persita. Kami sudah mengenal karakter permainan mereka sejak awal tahun,” ungkap Nduwarugira, dinukil dari laman resmi Borneo FC, Selasa (5/5/2026).

“Bermain di rumah sendiri memberikan keuntungan bagi kami untuk meraih tiga poin," imbuh pemain berkebangsaan Burundi tersebut.