Kisah Rivalitas Panas Persib Bandung, Ternyata Hampir 7 Tahun Tak Pernah Bermain Lawan Persija Jakarta di SUGBK

KISAH rivalitas panas Persib Bandung yang ternyata hamper 7 tahun tak pernah bermain lawan Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) menarik untuk dibahas. Pasalnya ada kemungkinan catatan itu terus berlanjut mengingat pertemuan Persija vs Persib di pekan ke-32 Super League 2025-2026 belum pasti di SUGBK.

Ya, ada fakta menarik mengiringi persiapan duel klasik antara Persija Jakarta menjamu Persib Bandung yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 10 Mei 2026. Jika laga ini berhasil digelar di SUGBK, maka momen tersebut akan memutus penantian panjang selama hampir tujuh tahun.

Tercatat, terakhir kali Persib mencicipi rumput SUGBK untuk menghadapi Macan Kemayoran adalah pada 10 Juli 2019 dalam ajang Liga 1. Kala itu, pertandingan berakhir imbang 1-1.

Setelah medio 2019 tersebut, Persija selalu menjamu Persib di luar Jakarta, paling sering di Stadion Patriot, Bekasi, saat berstatus sebagai tuan rumah. Kini, peluang kembalinya laga El Clasico Indonesia ke ibu kota sedang berada di tangan para pemangku kebijakan.

1. Penantian Izin PPKGBK

Harapan suporter untuk menyaksikan laga ini di stadion kebanggaan nasional sebenarnya mendapat angin segar dari PSSI. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, secara terbuka telah memberikan restu penggunaan SUGBK.

Menurut Yunus Nusi, jadwal pertandingan pada 10 Mei masih cukup jauh dari agenda FIFA Matchday Timnas Indonesia yang baru akan berlangsung pada Juni 2026, sehingga perawatan rumput tidak akan terganggu secara signifikan.

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi Afif Kusumo, menyatakan pada prinsipnya SUGBK sangat terbuka untuk pertandingan besar. Namun, pihak pengelola belum bisa menerbitkan surat izin resmi kepada Panitia Pelaksana (Panpel) Persija karena harus merujuk pada hasil koordinasi pengamanan wilayah.

Ketua Panpel Persija, Ferry Indrasjarief, mengaku sangat bersyukur atas dukungan PSSI dan kini tinggal menunggu lampu hijau dari pihak pengelola stadion serta kepolisian.