Komentar Berkelas Marc Klok Lihat Persaingan Makin Panas di Akhir Musim Super League 2025-2026

BANDUNG – Bintang Persib Bandung, Marc Klok meminta kepada skuadnya untuk fokus dan menjelang tiga laga terakhir di Super League 2025-2026. Menurut Klok, Persib wajub menuntaskan perjuangan mereka di musim ini dengan sebuah gelar juara!

Sejauh ini, Persib kian menunjukkan dominasinya dengan bertengger kukuh di urutan teratas klasemen sementara Super League 2025-2026 hingga memasuki pekan ke-31. Kemenangan demi kemenangan yang diraih anak asuh Bojan Hodak membuat peluang mereka untuk mengangkat trofi juara musim ini terbuka sangat lebar, asalkan konsistensi tetap terjaga di sisa kompetisi.

Skuad Maung Bandung —julukan Persib— baru saja meraih kemenangan tipis 1-0 atas PSIM Yogyakarta. Laga sengit tersebut berlangsung di markas mereka, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin 4 Mei 2026.

Gelandang andalan Persib, Marc Klok, menyatakan kegembiraannya atas keberhasilan tim mengamankan hasil maksimal saat menjamu skuad Laskar Mataram —julukan PSIM. Klok menegaskan Persib wajib menyapu bersih kemenangan dalam tiga pertandingan tersisa demi mengunci gelar juara.

"Fokuskan hingga tuntas," tulis Marc Klok melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Selasa (5/5/2026).

1. Persaingan Sengit di Papan Atas Klasemen

Saat ini tim asuhan Bojan Hodak memimpin klasemen sementara dengan torehan 72 poin. Koleksi poin tersebut didapat dari catatan impresif 22 kemenangan, enam hasil imbang, dan hanya menelan tiga kali kekalahan.

Persib dibayangi ketat oleh Borneo FC yang berada di posisi kedua dengan 69 poin, namun mereka belum memainkan laga pekan ke-31. Borneo FC mencatatkan 22 kemenangan, tiga hasil imbang, dan lima kekalahan dari 30 pertandingan yang telah dijalani.