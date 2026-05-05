Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Komentar Berkelas Marc Klok Lihat Persaingan Makin Panas di Akhir Musim Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |16:42 WIB
Komentar Berkelas Marc Klok Lihat Persaingan Makin Panas di Akhir Musim Super League 2025-2026
Pemain Persib Bandung, Marc Klok. (Foto: Instagram/marcklok)
A
A
A

BANDUNG – Bintang Persib Bandung, Marc Klok meminta kepada skuadnya untuk fokus dan menjelang tiga laga terakhir di Super League 2025-2026. Menurut Klok, Persib wajub menuntaskan perjuangan mereka di musim ini dengan sebuah gelar juara!

Sejauh ini, Persib kian menunjukkan dominasinya dengan bertengger kukuh di urutan teratas klasemen sementara Super League 2025-2026 hingga memasuki pekan ke-31. Kemenangan demi kemenangan yang diraih anak asuh Bojan Hodak membuat peluang mereka untuk mengangkat trofi juara musim ini terbuka sangat lebar, asalkan konsistensi tetap terjaga di sisa kompetisi.

Skuad Maung Bandung —julukan Persib— baru saja meraih kemenangan tipis 1-0 atas PSIM Yogyakarta. Laga sengit tersebut berlangsung di markas mereka, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin 4 Mei 2026.

Gelandang andalan Persib, Marc Klok, menyatakan kegembiraannya atas keberhasilan tim mengamankan hasil maksimal saat menjamu skuad Laskar Mataram —julukan PSIM. Klok menegaskan Persib wajib menyapu bersih kemenangan dalam tiga pertandingan tersisa demi mengunci gelar juara.

"Fokuskan hingga tuntas," tulis Marc Klok melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Selasa (5/5/2026).

Marc Klok
Marc Klok

1. Persaingan Sengit di Papan Atas Klasemen

Saat ini tim asuhan Bojan Hodak memimpin klasemen sementara dengan torehan 72 poin. Koleksi poin tersebut didapat dari catatan impresif 22 kemenangan, enam hasil imbang, dan hanya menelan tiga kali kekalahan.

Persib dibayangi ketat oleh Borneo FC yang berada di posisi kedua dengan 69 poin, namun mereka belum memainkan laga pekan ke-31. Borneo FC mencatatkan 22 kemenangan, tiga hasil imbang, dan lima kekalahan dari 30 pertandingan yang telah dijalani.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/49/3216523/pramono_anung-VcGz_large.jpg
Pramono Anung Turun Tangan, Teka-teki Venue Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung Segera Terjawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/49/3216461/berikut_tiga_klub_super_league_yang_terancam_degradasi_musim_2025_2026-vNxX_large.jpg
3 Klub Super League yang Terancam Terdegradasi Musim 2025-2026, Nomor 1 Persis Solo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/49/3216429/3_alasan_persib_bandung_akan_juara_super_league_2025_2026_persibcoid-YiCS_large.jpg
Jelang Lawan Persija, 3 Alasan Persib Bandung Akan Juara Super League 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/49/3216421/pengelola_masih_menunggu_hasil_rakor_sebelum_mengizinkan_persija_jakarta_vs_persib_bandung_digelar_di_stadion_utama_gelora_bung_karno-g6ki_large.jpeg
PSSI Restui Persija Jakarta vs Persib Bandung Digelar di Stadion GBK, Pengelola: Tunggu Hasil Rakor
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/05/11/1703215/jadwal-timnas-indonesia-vs-china-di-piala-asia-u17-2026-start-garuda-muda-uir.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs China di Piala Asia U-17 2026: Start Garuda Muda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/05/timnas_indonesia_u_17_vs_china.jpg
Live RCTI! Jadwal Timnas Indonesia U-17 Vs China di Piala Asia U-17 2026, Kick Off Jam Berapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement