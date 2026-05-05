3 Klub Super League yang Terancam Terdegradasi Musim 2025-2026, Nomor 1 Persis Solo!

tiga klub Super League yang terancam degradasi musim 2025-2026. Salah satunya adalah Persis Solo.

Kompetisi kasta tertinggi Indonesia itu menyisakan tiga pertandingan. Sejauh ini, sudah ada dua kesebelasan yang dipastikan degradasi yakni Semen Padang dan PSBS Biak.

Satu tim lainnya masih belum diketahui. Apalagi, sebetulnya ada tiga kesebelasan yang terancam harus berkubang di Championship musim depan. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

1. Persis Solo

Laskar Sambernyawa paling terancam turun ke Championship. Persis saat ini menempati urutan 16 dengan 27 poin. Mereka berjarak hanya 2 angka dengan tim di atasnya alias batas aman.

Celakanya, jadwal yang dimiliki anak asuh Milomir Seslija kurang ramah. Persis akan menjamu tim papan tengah seperti Persebaya Surabaya, Dewa United, dan Persita Tangerang.

Mereka tentu harus bisa menyapu bersih tiga laga tersebut dengan kemenangan. Di sisi lain, Persis mesti berharap pesaingnya terpeleset.