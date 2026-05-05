Terungkap! Persija Jakarta Siap DP SUGBK untuk Jamu Persib Bandung tapi Sempat Ditolak

JAKARTA – Panitia Pelaksana Pertandingan (Panpel) Persija Jakarta ternyata sudah jauh-jauh hari menginformasikan kepada pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) perihal laga kontra Persib Bandung. Tapi, mereka selalu menolak jika diberi uang muka (DP) untuk penggunaan arena.

Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025-2026 siap digelar pada Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB. Namun, kepastian soal venue pertandingan sempat terkatung-katung.

1. Komunikasi

Ketua Panpel Persija, Ferry Indrasjarief mengatakan, komunikasi soal penggunaan stadion sudah berlangsung sejak awal musim. Klub memang mendaftarkan Stadion JIS (Jakarta International Stadium) sebagai markas, tapi juga tetap bersurat ke PPKGBK.

"Ya kan di awal musim kami sebenernya sudah daftarkan. Didaftarkan kami akan main di JIS. Tapi kami juga mengirim surat ke GBK, jadwal kami selama satu musim," kata Ferry di Jakarta, dikutip Selasa (5/5/2026).

"Mereka kasih tahu kode, kalau ini bisa, ini bisa, ini bisa. Nah, termasuk lawan Persib dan Persebaya (Surabaya) itu termasuk yang dicentang sama mereka bisa," tambah mantan Ketua Umum The Jakmania itu.