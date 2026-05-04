Nasib Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Tinggal Tunggu Lampu Hijau dari Pengelola SUGBK

JAKARTA – Harapan Persija Jakarta untuk menggelar laga big match melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) mendapat izin dari PSSI. Restu ini menjadi angin segar bagi skuad Macan Kemayoran dalam menatap duel klasik lanjutan Super League 2025-2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Mei 2026 mendatang.

1. Tunggu Kabar dari Pengelola SUGBK

Sebelumnya, pihak pengelola SUGBK sempat meminta Persija untuk berkoordinasi dengan PSSI terkait penggunaan stadion. Hal ini dikarenakan adanya rencana perawatan rumput guna persiapan Timnas Indonesia menghadapi FIFA Matchday pada 5 Juni 2026.

Namun, restu dari federasi kini membuat langkah Persija menjadi lebih ringan. Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persija, Ferry Indrasjarief, menyatakan pihaknya sangat bersyukur dengan dukungan yang diberikan PSSI.

Hal itu dikarenakan bermain di SUGBK merupakan prioritas utama klub demi menjaga atmosfer pertandingan klasik melawan Persib yang selalu dinantikan penggemar.

"Alhamdulillah kalau PSSI sudah merestui, tinggal kami menunggu surat dari pengelola SUGBK," ujar Ferry kepada Okeozne, Senin (4/5/2026).

Ferry Indrasjarief. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

2. SUGBK Aman

Kepastian restu tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, yang menepis kabar rumput stadion tidak bisa digunakan. Yunus menilai kondisi lapangan saat ini masih sangat layak untuk menggelar laga besar, berkaca pada kesuksesan penggunaan oleh timnas beberapa waktu lalu.