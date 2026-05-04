Hasil PSM Makassar vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Juku Eja Bungkam Tim Tamu 2-1

PAREPARE – PSM Makassar sukses meraih kemenangan tipis 2-1 saat menjamu Bhayangkara FC dalam laga lanjutan Super League 2025-2026. Duel sengit yang mempertemukan kedua tim tersebut berlangsung di Stadion B.J. Habibie, Parepare, pada Senin (4/5/2026) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSM dan Bhayangkara FC memainkan laga dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Kedua tim tampak berhati-hati sembari berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing untuk menembus lini pertahanan lawan.

Memasuki pertengahan babak pertama, PSM dan Bhayangkara FC mulai menciptakan beberapa peluang berbahaya. Sayangnya, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat kedua tim belum mampu memecah kebuntuan hingga mendekati pengujung laga.

Skuad Juku Eja –julukan PSM– akhirnya unggul lebih dahulu atas Bhayangkara FC pada menit ke-45+2. Kepastian itu didapat setelah Dusan Stevanovic mencatatkan namanya di papan skor lewat skema serangan yang terukur.

Bhayangkara FC tidak tinggal diam begitu saja setelah tertinggal. Mereka langsung memberikan respons cepat dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak oleh Bernard Henry pada menit ke-45+4.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi yang tercipta. Untuk sementara waktu, PSM dan Bhayangkara FC harus puas masuk ke ruang ganti dengan skor imbang 1-1.

Babak Kedua

PSM dan Bhayangkara FC tampil cukup agresif di awal babak kedua. Kedua kesebelasan menunjukkan keinginan besar untuk mencetak gol cepat dalam upaya meraih hasil maksimal pada pekan ini.