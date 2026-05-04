Hasil Super League 2025-2026: Gol Cepat Patricio Matricardi Bawa Persib Bandung Unggul 1-0 atas PSIM Yogyakarta

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |15:50 WIB
Hasil Super League 2025-2026: Gol Cepat Patricio Matricardi Bawa Persib Bandung Unggul 1-0 atas PSIM Yogyakarta
Selebrasi Patricio Matricardi di laga Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG Persib Bandung berhasil mengagetkan tim tamu, PSIM Yogyakarta berkat gol Patricio Matricardi. Pasalnya Matricardi mencetak gol cepat ketika laga baru berjalan dua menit di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Senin (4/5/2026) sore WIB.

Alhasil, tim tuan rumah saat ini unggul 1-0 atas PSIM. Laga Persib vs PSIM di pekan ke-31 Super League 2025-2026 tersebut merupakan laga krusial mengingat Pangeran Biru tengah bersaing ketat dengan Borneo FC di puncak klasemen.

Berikut Susunan Pemain:

Persib Bandung: Teja Paku Alam; Frans Putros, Federico Barba, Patricio Matricardi, Kakang Rudianto; Adam Alis, Thom Haye, Luciano Guaycochea; Beckham Putra, Berguinho, Ramon Tanque.

Pelatih: Bojan Hodak.

PSIM Yogyakarta: Cahya Supriadi; Raka Cahyana, Franco Ramos Mingo, Jop van der Avert, Yusaku Yamadera; Ze Valente, Donny Warmerdam, Savio Sheva; Ezequiel Vidal, Riyatno Abiyoso, Deri Corfe.

Pelatih: Jean-Paul van Gastel.

