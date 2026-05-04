Jadwal Super League 2025-2026 Hari Ini: Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta, Persija Jakarta Dijamu Persijap Jepara

JADWAL Super League 2025-2026 hari ini, Senin (4/5/2026) sore hingga malam WIB, sudah diketahui. Ada sejumlah laga menarik termasuk Persib Bandung vs PSIM Yogyakarta dan Persijap Jepara melawan Persija Jakarta.

Super League 2025-2026 memasuki pekan ke-31. Hari ini akan digelar tiga pertandingan seru di mana dua di antaranya melibatkan klub papan atas yakni Persib dan Persija.

1. Poin Krusial

Pangeran Biru akan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (4/5/2026) pukul 15.30 WIB. Persib sangat butuh tambahan poin di laga ini.

Pasukan Bojan Hodak wajib meraih tiga poin bila ingin terus memimpin dalam perburuan gelar juara Super League 2025-2026. Mereka masih bercokol di puncak dengan 69 poin dari 30 laga.

Angka itu sama dengan koleksi Borneo FC meski Persib unggul secara head to head. Tapi, sekali saja terpeleset, bukan tidak mungkin posisinya akan dikudeta oleh Pesut Etam.

Bila menang, Persib justru akan memberikan tekanan penuh kepada Borneo. Sebaliknya, andai gagal meraup angka penuh, momentum bisa jadi berbalik ke arah pasukan Fabio Lefundes.