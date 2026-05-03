Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK Menunggu Restu PSSI, Keputusan Final Besok

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |19:25 WIB
Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK Menunggu Restu PSSI, Keputusan Final Besok
Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK Menunggu Restu PSSI. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kepastian lokasi laga klasik antara Persija Jakarta menjamu Persib Bandung dalam lanjutan Super League 2025-2026 pada Minggu 10 Mei 2026 masih menggantung. Ketua Panpel Persija, Ferry Indrasjarief, menyatakan pihaknya tengah mengupayakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sebagai venue pertandingan, dengan keputusan final yang dijadwalkan keluar pada Senin 4 Mei 2026.

Ferry Indrasjarief menceritakan manajemen SUGBK sebenarnya salut dengan Persija dan The Jakmania yang mampu menjaga kondusivitas selama bermain di stadion kebanggaan Indonesia tersebut. Akan tetapi, persoalan saat ini adalah SUGBK dijadwalkan menjalani perawatan rumput untuk kepentingan Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday pada Juni 2026.

"Kemarin Kamis siang tiba-tiba kita diundang (Pengelolaan SUGBK) datang ke SUGBK dan mereka bilang bahwa tanggal 5 Juni itu Timnas akan pakai. Jadi, mereka berharap ada perbaikan rumput," kata ujar Ferry, Minggu (3/5/2026).

"Perbaikan rumput kalau rumput diganti itu butuh waktu sebulan. Berarti kalau hitung mundur 5 Juni, jadi 5 Mei rumput akan diangkat," tambahnya.

1. Koordinasi Intensif dengan PSSI

Bung Ferry, sapaan akrabnya, mengatakan pihak pengelola SUGBK belum mengeluarkan surat penolakan resmi dan menyarankan Persija untuk berkoordinasi dengan PSSI. Jadi, menurutnya, keputusan akhir terkait penggunaan SUGBK kini berada di tangan federasi.

Ferry Indrasjarief. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Ferry Indrasjarief. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

"Kalau misalnya PSSI mengizinkan, kami main di SUGBK. Tapi kalau PSSI enggak mengizinkan, ya mau enggak mau kami main di JIS. Ya, tim Persija harus menerima JIS dalam kondisi apapun," ujar Ferry.

Panpel Persija telah meninjau kondisi JIS karena pendaftaran awal laga kandang Persija memang di stadion tersebut. Akan tetapi, SUGBK tetap diprioritaskan sesuai keinginan tim dan pemain yang merasa strategi permainan lebih berjalan maksimal di sana.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/49/3216166/persik_kediri_vs_arema_fc-GCiT_large.jpg
Hasil Persik Kediri vs Arema FC di Super League 2025-2026: Macan Putih Menang 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/49/3216125/malut_united-jdE0_large.jpg
Ini Alasan Malut United Berhasil Benamkan Persis Solo 5-2 di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/49/3215984/paulo_ricardo_siap_bawa_persija_jakarta_berprestasi_di_4_laga_sisa_super_league_2025_2026_pauloricardof94-9i6F_large.jpg
Ambisi Paulo Ricardo Antar Persija Jakarta Sapu Bersih 4 Laga Sisa Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/49/3216063/garudayaksa_fc_resmi_promosi_ke_super_league_2026_2027_okezone-Ac5u_large.jpg
Misi Widodo Cahyono Putro Bawa Garudayaksa FC Juara Championship 2025-2026 Setelah Resmi Promosi ke Super League 2026-2027
https://pict.sindonews.com/dyn/850/pena/news/2026/05/03/51/1702765/sepatu-ajaib-rahasia-sabastian-sawe-pecahkan-rekor-lari-di-london-marathon-toz.jpg
Sepatu Ajaib Rahasia Sabastian Sawe Pecahkan Rekor Lari di London Marathon
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/03/gelandang_persija_jakarta_jean_mota.jpg
Persija Bidik Sapu Bersih 4 Laga, Ini PR Besar yang Diungkap Jean Mota
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement