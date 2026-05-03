Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di SUGBK Menunggu Restu PSSI, Keputusan Final Besok

JAKARTA – Kepastian lokasi laga klasik antara Persija Jakarta menjamu Persib Bandung dalam lanjutan Super League 2025-2026 pada Minggu 10 Mei 2026 masih menggantung. Ketua Panpel Persija, Ferry Indrasjarief, menyatakan pihaknya tengah mengupayakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sebagai venue pertandingan, dengan keputusan final yang dijadwalkan keluar pada Senin 4 Mei 2026.

Ferry Indrasjarief menceritakan manajemen SUGBK sebenarnya salut dengan Persija dan The Jakmania yang mampu menjaga kondusivitas selama bermain di stadion kebanggaan Indonesia tersebut. Akan tetapi, persoalan saat ini adalah SUGBK dijadwalkan menjalani perawatan rumput untuk kepentingan Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday pada Juni 2026.

"Kemarin Kamis siang tiba-tiba kita diundang (Pengelolaan SUGBK) datang ke SUGBK dan mereka bilang bahwa tanggal 5 Juni itu Timnas akan pakai. Jadi, mereka berharap ada perbaikan rumput," kata ujar Ferry, Minggu (3/5/2026).

"Perbaikan rumput kalau rumput diganti itu butuh waktu sebulan. Berarti kalau hitung mundur 5 Juni, jadi 5 Mei rumput akan diangkat," tambahnya.

1. Koordinasi Intensif dengan PSSI

Bung Ferry, sapaan akrabnya, mengatakan pihak pengelola SUGBK belum mengeluarkan surat penolakan resmi dan menyarankan Persija untuk berkoordinasi dengan PSSI. Jadi, menurutnya, keputusan akhir terkait penggunaan SUGBK kini berada di tangan federasi.

"Kalau misalnya PSSI mengizinkan, kami main di SUGBK. Tapi kalau PSSI enggak mengizinkan, ya mau enggak mau kami main di JIS. Ya, tim Persija harus menerima JIS dalam kondisi apapun," ujar Ferry.

Panpel Persija telah meninjau kondisi JIS karena pendaftaran awal laga kandang Persija memang di stadion tersebut. Akan tetapi, SUGBK tetap diprioritaskan sesuai keinginan tim dan pemain yang merasa strategi permainan lebih berjalan maksimal di sana.