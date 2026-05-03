LIGA INDONESIA

Ini Alasan Malut United Berhasil Benamkan Persis Solo 5-2 di Super League 2025-2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |13:59 WIB
Aksi David Da Silva di laga Malut United vs Persis Solo. (Foto: Media Malut United)
SEMARANG Malut United menunjukkan mentalitas baja saat menjamu Persis Solo dalam lanjutan pekan ke-31 Super League 2025-2026. Meski sempat tertinggal lebih awal, tim berjuluk Laskar Kie Raha tersebut berhasil membalikkan keadaan dan menang 5-2 secara dramatis di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu 2 Mei 2026.

Kemenangan ini terasa sangat emosional bagi seluruh elemen tim. Gelandang Malut United, Tri Setiawan, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya terhadap dedikasi rekan-rekannya di lapangan sepanjang pertandingan.

“Alhamdulillah, kami dapat memenangkan pertandingan. Pemain, pelatih, dan seluruh tim telah bekerja keras dan hasilnya kami bisa mendapatkan tiga poin,” ujar Tri Setiawan dalam sesi jumpa pers usai laga, dikutip Minggu, (3/5/2026).

1. Efektivitas Bola Mati dan Hattrick Kilat

Persis Solo sebenarnya memulai laga dengan baik melalui gol Bruno Gomes pada menit ke-15. Namun, keunggulan tersebut seolah memicu amukan David Da Silva.

Penyerang andalan Malut United itu tampil menggila dengan mencetak hattrick hanya dalam waktu satu babak. Keunggulan Laskar Kie Raha semakin menjauh di babak kedua berkat sumbangan gol dari Nilson Junior (50’) dan Yakob Sayuri (69’).

Malut United (Foto: Media Malut United)

Menariknya, tiga dari lima gol yang bersarang ke gawang Laskar Sambernyawa lahir melalui skema sepak pojok. Pelatih kepala Malut United, Hendri Susilo, membeberkan bahwa dominasi lewat bola mati tersebut bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari latihan yang disiplin.

“Memang skema tersebut merupakan hal yang sudah berulang kali kami lakukan dalam sesi latihan. Alhamdulillah, malam ini berjalan lancar,” kata Hendri Susilo.

 

Berita Terkait
