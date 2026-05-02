HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persebaya Surabaya vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Bajul Ijo Menang 4-0!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |17:45 WIB
Hasil Persebaya Surabaya vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Bajul Ijo Menang 4-0!
Persebaya Surabaya menang 4-0 atas PSBS Biak di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
PERSEBAYA Surabaya menang 4-0 atas PSBS Biak dalam lanjutan pekan ke-31 Super League 2025-2026. Kedua tim bertemu di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (2/5/2026) sore WIB.

Berkat kemenangan ini, Persebaya Surabaya naik ke posisi empat klasemen dengan 51 angka. Namun, Persebaya Surabaya akan tergeser ke posisi lima jika Malut United menang atas Persis Solo malam ini. Sementara itu, PSBS Biak dipastikan terdegrasai ke kasta kedua sepakbola Tanah Air akibat kekalahan ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama 

Persebaya Surabaya bermain agresif di awal babak pertama dengan langsung menekan PSBS Biak. Langkah itu diambil mereka agar dapat mencetak gol cepat dalam laga tersebut.

Pada menit ke-10, Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- hampir unggul lebih atas PSBS Biak. Sayangnya, sundulan salah satu pemain Persebaya Surabaya masih tipis dari gawang tim lawan.

Tim tamu tidak tinggal diam begitu saja. PSBS Biak menebar ancaman pada menit ke-30 lewat Hassan Nader, tetapi belum berbuah manis.

Sampai akhir babak pertama tidak ada gol yang tercipta. Persebaya dan PSBS harus puas bermain dengan skor 0-0. di babak pertama.

 

