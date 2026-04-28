Hasil Arema FC vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Menggila, Bajul Ijo Menang Telak 4-0!

GIANYAR – Hasil Arema FC vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (28/4/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 4-0 untuk Bajul Ijo.

Empat gol Persebaya disumbangkan Francisco Rivera (49’, 82’), Bruno Moreira (76’), dan Mikael Tata (86’). Arema tak berdaya menangkal serangan-serangan dari tim tamu!

Jalannya Pertandingan

Arema FC dan Persebaya langsung bermain dengan agresivitas tinggi dalam babak pertama. Tampaknya, kedua tim ingin segera mencetak gol cepat dalam laga tersebut.

Pada menit ke-4, Arema FC memberikan ancaman ke lini pertahanan Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya-. Sayangnya, sepakan Gustavo Franca masih melebar di sisi kanan gawang Persebaya.

Persebaya pun berusaha memberikan perlawanan dengan menekan pertahanan Arema FC. Akan tetapi, pertahanan tim tuan rumah masih cukup solid menghalau serangan yang datang.

Arema FC kali ini memberikan ancaman lewat tendangan spekulatif Dalberto pada menit ke-23. Namun, tendangan masih bisa diamankan pemain Persebaya.

Sampai akhir babak pertama tidak ada gol yang tercipta antara kedua tim. Arema FC dan Persebaya masih harus puas bermain imbang dengan skor 0-0.

Pada menit ke-49, Persebaya berhasil unggul lebih dahulu atas tim tua rumah. Kepastian itu setelah Francisco Rivera mencatatkan namanya di papan skor.