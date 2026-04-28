Manchester United Menang 2-1 atas Brentford, Publik Old Trafford Minta Casemiro Bertahan Semusim Lagi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |07:59 WIB
Manchester United Menang 2-1 atas Brentford, Publik Old Trafford Minta Casemiro Bertahan Semusim Lagi
Pemain Manchester United, Casemiro. (Foto: Instagram/manutd)
MANCHESTER – Pemain Manchester United, Casemiro baru saja menuntaskan 90 menit penuh dalam kemenangan 2-1 atas Brentford di laga lanjutan Liga Inggris 2025-2026, Selasa (28/4/2026) dini hari WIB. Laga tersebut menjadi panggung yang menunjukkan betapa vital peran pemain berusia 34 tahun bagi Setan Merah.

Setelah mencetak gol di tiga laga kandang secara berturut-turut, Casemiro merayakannya dengan menunjuk logo klub di dadanya dan memberikan kecupan hangat—sebuah gestur yang membakar semangat para pendukung.

Kecerdikannya pun tetap tajam. Di penghujung laga, ia berhasil memenangkan dua tendangan bebas di area penalti sendiri dengan memanfaatkan kontak dari Nathan Collins, mematikan momentum Brentford yang tengah berburu gol penyeimbang.

Kendati demikian, momen luar biasa Casemiro itu takkan bisa dilihat fans Man United lagi musim depan. Sebab pemain berpaspor Brasil itu telah memutuskan pergi dari Old Trafford, tak heran fans pun meneriakkan nama Casemiro dan berharap ia bisa bertahan semusim lagi.

“Satu tahun lagi, satu tahun lagi Casemiro,” teriak publik Old Trafford saat gelandang asal Brasil tersebut melangkah menuju lorong ruang ganti Manchester United.

Casemiro (Foto: Instagram/manutd)
Casemiro (Foto: Instagram/manutd)

1. Kepastian Akhir Sebuah Era

Meski kontribusinya tak ternilai, Manchester United tampaknya harus bersiap kehilangan sosok pemimpin ini musim depan. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Amerika Serikat akan menjadi pelabuhan berikutnya bagi sang gelandang.

Pelatih Michael Carrick mengonfirmasi kabar kepindahan tersebut. Saat ditanya apakah karier Casemiro di Man United benar-benar akan berakhir bulan depan, Carrick menjawab dengan lugas.

 

