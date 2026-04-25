Ucapan sang Istri Bikin Bruno Fernandes Tolak Tawaran Menggiurkan dari Arab Saudi dan Bertahan di Manchester United

BRUNO Fernandes mengaku ada peran istrinya, Ana Pinho, di balik keputusan menolak tawaran fantastis dari Arab Saudi pada musim panas 2025. Pria asal Portugal itu pada akhirnya memilih bertahan di Manchester United.

Iblis Merah nyaris kehilangan sang kapten pada musim panas 2025. Sebuah klub kaya dari Arab Saudi sempat mengiming-imingi Bruno Fernandes gaji bernilai jutaan poundsterling per pekan.

Tawaran tersebut sempat bikin Bruno Fernandes bimbang dan berpikir dalam waktu cukup lama. Sampai akhirnya, pria berusia 31 tahun itu memutuskan bertahan di Stadion Old Trafford.

Ternyata, keputusan itu diambil usai bicara dengan sang istri. Bruno Fernandes bersyukur memiliki belahan jiwa yang punya sikap sederhana.

“Saya bertahan di sini karena saya pikir saya masih memiliki sesuatu yang bisa saya berikan kembali ke klub. Jelas, situasi dengan (klub) Arab Saudi, dengan uangnya, ada banyak tawaran (besar),” papar Bruno Fernandes, dilansir dari Goal International, Sabtu (25/4/2026).

“Hal baik yang saya miliki dalam keluarga adalah istri saya cukup rendah hati seperti saya. Kami sangat sadar kami tidak ingin menjadi orang terkaya di dunia,” sambung mantan pemain Sporting Lisbon itu.