Dony Tri Pamungkas Diincar Legia Warszawa, Manajer Persija Jakarta Angkat Bicara

MANAJER Tim Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, buka suara mengenai rumor Dony Tri Pamungkas diincar oleh Legia Warszawa. Kabar tersebut sempat bikin geger media sosial pada Jumat 24 April 2026.

Ketertarikan Legia terhadap Dony Tri pertama kali diungkap akun X @MarkajTopNews. Mereka mengklaim bek kiri Persija tersebut sudah dipantau selama beberapa waktu.

Legia disebut harus membayar 250 ribu Euro (setara Rp5 miliar). Sebab, Dony Tri masih terikat kontrak hingga 2028 bersama Persija. Kabar itu bikin heboh.

1. Belum Dengar

Namun, Ardhi menyatakan belum mendengar rumor pemainnya didekati Legia. Jadi, ia belum bisa memberikan respons terkait hal tersebut.

"Sampai saat ini saya belum mendengar (rumor Dony Tri Pamungkas)," kata Ardhi dalam keterangannya, dikutip Sabtu (25/4/2026).