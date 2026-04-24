Hasil Persib Bandung vs Arema FC di Super League 2025-2026: Ditahan 0-0, Pangeran Biru Gagal Jauhi Borneo FC!

BANDUNG – Persib Bandung gagal meraih poin maksimal saat menjamu Arema FC di pekan ke-29 Super League 2025-2026, pada Jumat (24/5/2026) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Persib tepatnya ditahan 0-0, yang berarti untuk pertama kalinya di musim ini mereka gagal menang di kandang sendiri.

Dengan hasil imbang itu, Pangeran Biru –julukan Persib– yang berada di puncak klasemen Super League 2025-2026 hanya bisa membawa pulang satu poin dan gagal menjauh dari kejaran Borneo FC di urutan kedua. Persib kini memiliki 66 poin, hanya beda 3 angka dari Borneo FC yang belum memainkan pekan ke-29.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib dan Arema memainkan laga dengan tempo tinggi di babak pertama. Hal tersebut ditandai kedua tim langsung melancarkan serangan agar dapat mencetak gol cepat.

Pada menit ke-3, Persib memberikan ancaman ke pertahanan Arema FC lewat Andrew Jung. Sayangnya, sepakannya masih ditepis Lucas Frigeri.

Arema FC tidak tinggal diam begitu saja. Mereka sempat mengancam lewat serangan balik cepat, tetapi belum ada peluang emas yang tercipta hingga pertandingan memasuki menit ke-20.

Pada menit ke-32, Persib punya peluang lewat sepakan Luciano Guaycochea di dalam kotak penalti. Namun, tendanhanya masih melambung di atas gawang Singo Edan.

Skuad Maung Bandung -julukan Persija- hampir saja unggul atas Arema FC pada menit ke-39. Namun, peluang emas dari Baros masih bisa dimentahkan Frigeri.

Menjelang akhir laga, pertahanan Arema FC terus digempur gelombang serangan Persib. Namun, Persib belum mampu menciptakan sejumlah peluang untuk menjadi gol pembuka dalam laga tersebut.