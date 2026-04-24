Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persib Bandung vs Arema FC di Super League 2025-2026: Ditahan 0-0, Pangeran Biru Gagal Jauhi Borneo FC!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |21:05 WIB
Persib Bandung vs Arema FC. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung gagal meraih poin maksimal saat menjamu Arema FC di pekan ke-29 Super League 2025-2026, pada Jumat (24/5/2026) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Persib tepatnya ditahan 0-0, yang berarti untuk pertama kalinya di musim ini mereka gagal menang di kandang sendiri.

Dengan hasil imbang itu, Pangeran Biru –julukan Persib– yang berada di puncak klasemen Super League 2025-2026 hanya bisa membawa pulang satu poin dan gagal menjauh dari kejaran Borneo FC di urutan kedua. Persib kini memiliki 66 poin, hanya beda 3 angka dari Borneo FC yang belum memainkan pekan ke-29.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib dan Arema memainkan laga dengan tempo tinggi di babak pertama. Hal tersebut ditandai kedua tim langsung melancarkan serangan agar dapat mencetak gol cepat.

Pada menit ke-3, Persib memberikan ancaman ke pertahanan Arema FC lewat Andrew Jung. Sayangnya, sepakannya masih ditepis Lucas Frigeri.

Arema FC tidak tinggal diam begitu saja. Mereka sempat mengancam lewat serangan balik cepat, tetapi belum ada peluang emas yang tercipta hingga pertandingan memasuki menit ke-20.

Persib Bandung vs Arema FC. (Foto: Instagram/persib)

Pada menit ke-32, Persib punya peluang lewat sepakan Luciano Guaycochea di dalam kotak penalti. Namun, tendanhanya masih melambung di atas gawang Singo Edan.

Skuad Maung Bandung -julukan Persija- hampir saja unggul atas Arema FC pada menit ke-39. Namun, peluang emas dari Baros masih bisa dimentahkan Frigeri.

Menjelang akhir laga, pertahanan Arema FC terus digempur gelombang serangan Persib. Namun, Persib belum mampu menciptakan sejumlah peluang untuk menjadi gol pembuka dalam laga tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement