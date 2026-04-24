Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Arema FC: Maung Bandung Pegang Kendali, Skor Masih 0-0

BANDUNG – Persib Bandung masih tertahan tanpa gol oleh Arema FC pada paruh pertama pekan ke-29 Super League 2025-2026. Meski menguasai jalannya laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/4/2026), penyelesaian akhir yang kurang klinis membuat papan skor belum berubah dari angka 0-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib dan Arema memainkan laga dengan tempo tinggi pada babak pertama. Hal tersebut ditandai dengan inisiatif kedua tim yang langsung melancarkan serangan terbuka demi mengejar gol cepat.

Pada menit ke-3, Persib langsung memberikan ancaman serius ke pertahanan Arema FC lewat Andrew Jung. Sayangnya, sepakan keras sang penyerang masih mampu ditepis dengan gemilang oleh Lucas Frigeri.

Arema FC tidak tinggal diam begitu saja. Mereka sempat memberikan tekanan lewat skema serangan balik cepat, tetapi belum ada peluang emas yang benar-benar membahayakan gawang tuan rumah hingga pertandingan memasuki menit ke-20.

Pada menit ke-32, Persib kembali mendapatkan peluang lewat sepakan Luciano Guaycochea di dalam kotak penalti. Namun, bidikannya masih belum menemui sasaran dan melambung di atas mistar gawang Singo Edan.

Skuad Maung Bandung —julukan Persib— hampir saja memecah kebuntuan atas Arema FC pada menit ke-39. Namun, peluang emas yang didapat oleh Baros lagi-lagi berhasil dimentahkan oleh ketangguhan Frigeri di bawah mistar.