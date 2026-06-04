Kisah Layvin Kurzawa, Tinggalkan Persib Bandung Setelah Main 9 Kali di Musim 2025-2026

LAYVIN Kurzawa resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Persib Bandung setelah kontraknya tidak diperpanjang. Kabar perpisahan itu diumumkan langsung pemain asal Prancis itu melalui akun Instagram pribadinya, @kurzawa, pada Selasa 2 Juni 2026 malam WIB.

Ia mengaku sebenarnya ingin melanjutkan perjalanan bersama Persib. Namun, ia menghormati keputusan klub yang memilih untuk tidak memperpanjang masa baktinya setelah kontrak berakhir pada 31 Mei 2026.

Kurzawa resmi tinggalkan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@kurzawa)

“Terima kasih Persib. Tentu saja, saya ingin melanjutkan perjalanan ini, tetapi dalam sepak bola terkadang ada keputusan yang berada di luar kendali kita,” tulis Kurzawa dalam instagram pribadinya.

“Saya menghormati keputusan klub dan pergi dengan penuh rasa syukur atas semua momen yang telah kita lalui bersama,” sambung mantan pemain Fulham.

1. Cuma Main 9 Kali Bareng Persib Bandung

Kebersamaan Layin Kurzawa dengan Persib Bandung memang berlangsung singkat. Bek berusia 33 tahun itu baru bergabung pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026 atau tepatnya pada 25 Januari 2026.

Selama periode itu, Layvin Kurzawa bermain sembilan kali. Dari sembilan pertandingan tersebut, Layvin Kurzawa mengemas satu assist.

Meski hanya lima bulan berseragam Maung Bandung, Layvin Kurzawa tetap merasa bangga menjadi bagian dari klub tersebut. Ia turut mencatatkan namanya dalam skuad yang membawa Persib Bandung meraih gelar juara liga untuk musim ketiga secara beruntun.

“Saya bangga pernah mengenakan jersey ini, merasakan semua emosi bersama kalian, dan menjadi bagian dari keluarga Persib, meski hanya untuk waktu yang singkat,” ujar Kurzawa.