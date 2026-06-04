Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Layvin Kurzawa, Tinggalkan Persib Bandung Setelah Main 9 Kali di Musim 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |00:05 WIB
Kisah Layvin Kurzawa, Tinggalkan Persib Bandung Setelah Main 9 Kali di Musim 2025-2026
Layvin Kurzawa resmi meninggalkan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@kurzawa)
A
A
A

LAYVIN Kurzawa resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Persib Bandung setelah kontraknya tidak diperpanjang. Kabar perpisahan itu diumumkan langsung pemain asal Prancis itu melalui akun Instagram pribadinya, @kurzawa, pada Selasa 2 Juni 2026 malam WIB.

Ia mengaku sebenarnya ingin melanjutkan perjalanan bersama Persib. Namun, ia menghormati keputusan klub yang memilih untuk tidak memperpanjang masa baktinya setelah kontrak berakhir pada 31 Mei 2026.

Kurzawa resmi tinggalkan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@kurzawa)
Kurzawa resmi tinggalkan Persib Bandung. (Foto: Instagram/@kurzawa)

“Terima kasih Persib. Tentu saja, saya ingin melanjutkan perjalanan ini, tetapi dalam sepak bola terkadang ada keputusan yang berada di luar kendali kita,” tulis Kurzawa dalam instagram pribadinya.

“Saya menghormati keputusan klub dan pergi dengan penuh rasa syukur atas semua momen yang telah kita lalui bersama,” sambung mantan pemain Fulham.

1. Cuma Main 9 Kali Bareng Persib Bandung

Kebersamaan Layin Kurzawa dengan Persib Bandung memang berlangsung singkat. Bek berusia 33 tahun itu baru bergabung pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026 atau tepatnya pada 25 Januari 2026.

Selama periode itu, Layvin Kurzawa bermain sembilan kali. Dari sembilan pertandingan tersebut, Layvin Kurzawa mengemas satu assist.

Meski hanya lima bulan berseragam Maung Bandung, Layvin Kurzawa tetap merasa bangga menjadi bagian dari klub tersebut. Ia turut mencatatkan namanya dalam skuad yang membawa Persib Bandung meraih gelar juara liga untuk musim ketiga secara beruntun.

“Saya bangga pernah mengenakan jersey ini, merasakan semua emosi bersama kalian, dan menjadi bagian dari keluarga Persib, meski hanya untuk waktu yang singkat,” ujar Kurzawa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/49/3222250/layvin_kurzawa-NkL2_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Layvin Kurzawa yang Cuma 9 Kali Main di Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/49/3222194/layvin_kurzawa_resmi_meninggalkan_persib_bandung_persib-4dZL_large.jpg
Resmi Tinggalkan Persib Bandung, Layvin Kurzawa: I Love You Bobotoh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/49/3222043/persib_bandung-5bqM_large.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Surati Erick Thohir, Beri Selamat untuk Persib Bandung yang Juara Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/49/3221554/adhitia_putra_herawan_bongkar_kunci_sukses_persib_bandung_juara_liga_indonesia_persibcoid-fs0S_large.jpg
Ini Kunci Sukses Persib Bandung Hattrick Juara Liga Indonesia
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/03/11/1713315/frans-putros-pemain-aktif-liga-indonesia-pertama-di-piala-dunia-2026-rrl.webp
Frans Putros, Pemain Aktif Liga Indonesia Pertama di Piala Dunia 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/05/29/pelatih_manchester_united_michael_carrick.jpg
Setelah Dapat Ederson, MU Langsung Bidik Satu Gelandang Lagi untuk Rombak Lini Tengah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement