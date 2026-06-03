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Segini Kisaran Gaji Layvin Kurzawa yang Cuma 9 Kali Main di Persib Bandung

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |11:44 WIB
Segini Kisaran Gaji Layvin Kurzawa yang Cuma 9 Kali Main di Persib Bandung
Layvin Kurzawa resmi tinggalkan Persib Bandung. (Foto: Instagram/kurzawa)
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KEBERSAMAAN singkat antara Persib Bandung dan bek kelas dunia, Layvin Kurzawa, resmi berakhir. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Selasa (2/6/2026), mantan pemain Paris Saint-Germain (PSG) tersebut menuliskan kalimat perpisahan menyusul keputusan klub untuk tidak memperpanjang masa baktinya yang habis pada 31 Mei 2026.

Didatangkan pada 25 Januari 2026 setelah sempat menganggur selama enam bulan pasca-membela Boavista di Liga Portugal, Kurzawa sejatinya hanya terikat kontrak jangka pendek selama lima bulan.

Meski perjalanannya di Indonesia terhitung sekejap, angka-angka finansial di balik kedatangannya serta minimnya menit bermain sang bek kini tengah menjadi sorotan hangat.

1. Gaji Kurzawa

Selama berseragam Pangeran Biru, kontribusi pemilik 13 caps bersama Timnas Prancis ini terbilang sangat minim akibat kendala fisik. Pada awal kedatangannya, stamina Kurzawa sempat menuai kritik tajam karena ia tampak kepayahan mengimbangi intensitas permainan yang tinggi.

Layvin Kurzawa
Layvin Kurzawa

Alhasil, Kurzawa tercatat hanya mencatatkan 9 kali penampilan dengan akumulasi waktu bermain yang sangat singkat, yaitu 165 menit saja. Rinciannya, ia turun sebanyak 7 kali di pentas Super League 2025-2026 dan 2 laga di ajang AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026.

Meski menit bermainnya tergolong irit, bayaran yang diterima mantan bek Fulham ini terbilang sangat fantastis untuk ukuran sepak bola Indonesia.

 

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