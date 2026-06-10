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Alasan Persija Jakarta Beri Shin Tae-yong Kontrak 3 Tahun

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |02:17 WIB
Alasan Persija Jakarta Beri Shin Tae-yong Kontrak 3 Tahun
Persija Jakarta punya alasan tersendiri mengontrak Shin Tae-yong selama tiga tahun (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
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JAKARTA – Persija Jakarta resmi mengumumkan Shin Tae-yong sebagai pelatih anyar. Presiden klub, Mohamad Prapanca menuturkan, sang juru taktik punya beberapa tugas besar.

Macan Kemayoran langsung berbenah usai finis ketiga di Super League 2025-2026. Selain melepas tujuh pemain asingnya, mereka juga memutuskan mengakhiri kerja sama dengan pelatih Mauricio Souza.

1. Kontrak 3 Tahun

Shin Tae-yong resmi latih Persija Jakarta. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Posisi lowong itu kemudian diberikan kepada Shin. Persija mengikat pria asal Korea Selatan itu dengan kontrak berdurasi tiga tahun.

Prapanca mengatakan, Persija akan terus berproses bersama Shin. Karena itu, ia ingin sang pelatih terlibat lebih jauh tidak hanya soal latihan tapi juga membangun infrastruktur.

Salah satunya adalah perihal pengembangan pemain muda. Sebab, Persija ingin melakukan akselerasi dalam pengembangan bakat-bakat di masa depan.

"Durasi kontrak (STY) itu tiga tahun. Kami ini berproses kan, begitu ya. Jadi tentunya Coach Shin juga perlu apa namanya terlibat dalam infrastruktur Persija nanti," kata Prapanca, dikutip Rabu (10/6/2026).

 

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