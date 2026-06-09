Termasuk Shin Tae-yong, 8 Pelatih Pernah Mengasuh Persija Jakarta dan Timnas Indonesia

Selain Shin Tae-yong, ada delapan pelatih yang pernah menangani Timnas Indonesia dan Persija Jakarta (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

TERMASUK Shin Tae-yong, ada delapan pelatih yang pernah mengasuh Persija Jakarta dan Timnas Indonesia. Hal itu membuktikan kaitan erat antara klub dengan tim nasional.

Shin resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Persija pada Senin 8 Juni 2026 siang WIB. Pria asal Korea Selatan itu diikat dengan kontrak selama tiga tahun.

1. Ikatan Kedua Tim

Nama Shin Tae-yong tentu lebih dikenal pencinta sepakbola Tanah Air sebagai pelatih Timnas Indonesia. Beragam catatan positif dibuatnya pada periode 2020-2025 kendati belum menyumbangkan trofi juara.

Kehadiran Shin semakin menegaskan ikatan erat antara Persija dengan Timnas Indonesia. Sebelumnya, sudah ada delapan pelatih yang pernah menangani kedua kesebelasan dalam kurun waktu berbeda.

2. Jejak Pelatih Persija Jakarta dan Timnas Indonesia

Shin mengikuti jejak Danurwindo dan Benny Dollo. Coach Danur mengarsiteki Timnas Indonesia pada 1992 baru ke Persija pada 2008-2009. Sedangkan, mendiang Bendol berkarya di tim nasional pada 2001 dan 2008-2010, baru ke klub pada 2013-2014).

Sementara, sosok pertama yang pernah menangani kedua tim adalah Endang Witarsa. Legenda sepakbola Indonesia ini menjadi pelatih Persija di era perserikatan pada 1962-1967. Ia kemudian membesut Timnas Indonesia pada 1970, 1972-1973, dan 1981.