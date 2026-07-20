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Denis Kolinger Blak-blakan soal Adaptasinya di Persija Jakarta, Cuaca Tak Jadi Masalah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |02:06 WIB
Denis Kolinger Blak-blakan soal Adaptasinya di Persija Jakarta, Cuaca Tak Jadi Masalah
Denis Kolinger Blak-blakan soal Adaptasinya di Persija Jakarta, Cuaca Tak Jadi Masalah (dok ileague)
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JAKARTA - Bek anyar Persija Jakarta, Denis Kolinger, menjalani pekan pertamanya dalam persiapan tim menghadapi musim 2026-2027. Ia mengaku sejauh ini adaptasi berjalan mulus, baik di dalam maupun di luar lapangan.

1. Denis Kolinger Blak-Blakan soal Adaptasi

Sejak bergabung dalam sesi latihan di Persija Training Ground, Denis mulai menyatu dengan ritme latihan, tuntutan fisik, serta atmosfer tim yang kini berada di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Meski baru menjalani beberapa hari bersama rekan-rekan setimnya, ia merasakan proses adaptasi berlangsung lebih cepat dari yang dibayangkan.

"Latihan berjalan sangat baik setiap hari. Sekarang kami sudah memiliki rutinitas harian. Kami memulainya dengan intensitas yang lebih ringan dan saya rasa setiap hari akan semakin berat. Saya berharap kami siap menyambut awal musim," ujar Denis, melansir laman iLeague, Senin (20/7/2026).

Denis Kolinger (Dok Persija)
Denis Kolinger (Dok Persija)

Bagi pemain berpostur 199 sentimeter itu, peningkatan intensitas latihan merupakan bagian penting dalam membangun fondasi tim. Persiapan yang matang diyakininya akan menjadi bekal berharga untuk menghadapi panjangnya kompetisi sepanjang musim.

Tak hanya beradaptasi dengan latihan, Denis mengaku tidak menemui kendala berarti dengan cuaca Jakarta yang kerap dianggap menjadi tantangan bagi pemain-pemain asal Eropa. Menurutnya, suhu Jakarta tidak jauh berbeda dengan yang biasa ia rasakan di Zagreb, Kroasia.

Bahkan, pada waktu-waktu tertentu, suhu di Zagreb dapat lebih tinggi dibandingkan Jakarta. Karena itu, ia optimistis cuaca bukanlah hambatan dalam proses adaptasinya.

 

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