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Profil Stjepan Loncar, Gelandang Baru Persija yang Pernah Rasakan Atmosfer Liga Champions

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |03:10 WIB
Profil Stjepan Loncar, Gelandang Baru Persija yang Pernah Rasakan Atmosfer Liga Champions
Profil Stjepan Loncar, Gelandang Baru Persija yang Pernah Rasakan Atmosfer Liga Champions (Dok Persija)
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JAKARTA - Gelandang asal Bosnia dan Herzegovina, Stjepan Loncar, resmi bergabung dengan Persija Jakarta. Loncar merupakan gelandang yang sarat pengalaman. 

Ia telah berpetualang di berbagai kompetisi Eropa. Kini, ia memulai petualangan barunya bersama Persija Jakarta dengan menandatangani kontrak selama dua musim. 

1. Profil Loncar 

Stjepan Loncar lahir di Mostar, Bosnia dan Herzegovina, pada 10 November 1996. Ia mengawali karier profesional bersama NK Široki Brijeg.

Selepas dari sana, Stjepan Loncar melanjutkan karier di sejumlah klub Eropa, mulai dari HNK Rijeka, Ferencvárosi TC, KV Kortrijk, FC Astana, Lech Poznań, hingga NK Istra 1961.

Stjepan Loncar resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)
Stjepan Loncar resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)

Pada musim 2025/2026, Stjepan mencatatkan 33 penampilan di Liga Kroasia dengan torehan tiga gol dan enam assist. Di level internasional, ia telah mengoleksi 11 penampilan bersama Tim Nasional Bosnia dan Herzegovina sejak menjalani debut senior pada 2018.

Stjepan juga memiliki pengalaman tampil di kompetisi antar klub Eropa, termasuk UEFA Champions League, UEFA Europa League, dan UEFA Europa Conference League. Bersama Ferencvárosi TC, ia sukses meraih dua gelar Liga Hungaria atau Nemzeti Bajnokság I.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menyambut positif bergabungnya Stjepan Lončar. Menurutnya, pengalaman eks timnas Bosnia dan Herzegovina tersebut akan menjadi kontribusi positif bagi Macan Kemayoran.

“Stjepan adalah pemain yang kami yakini dapat menambah kualitas serta memperkaya pilihan di lini tengah Persija. Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi Eropa dan bersama Tim Nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi modal yang sangat berharga. Kami berharap ia bisa membawa kualitas dan pengalaman yang ia miliki, untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Persija,” ucap Prapanca.

 

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