Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi! Persija Jakarta Amankan Gelandang Bosnia Stjepan Loncar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |08:26 WIB
Resmi! Persija Jakarta Amankan Gelandang Bosnia Stjepan Loncar
Stjepan Loncar resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA Persija Jakarta membuat gebrakan signifikan di bursa transfer jelang bergulirnya Super League 2026-2027. Klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut resmi mengamankan jasa gelandang kaya pengalaman asal Bosnia dan Herzegovina, Stjepan Loncar, guna memperkuat sektor jangkar tim.

Pemain yang sarat pengalaman di kompetisi Eropa serta level internasional ini diikat dengan durasi kontrak selama dua musim ke depan. Persija berhasil mendaratkan pemain berusia 29 tahun tersebut setelah mencapai kesepakatan transfer resmi dengan klub kasta tertinggi Kroasia, NK Istra 1961.

Stjepan, yang lahir di Mostar pada 10 November 1996, meretas jalan sepak bola profesionalnya bersama klub NK Siroki Brijeg. Setelah itu, ia melanglang buana ke sejumlah klub mapan Eropa seperti HNK Rijeka, Ferencvárosi TC, KV Kortrijk, FC Astana, hingga raksasa Polandia Lech Poznań.

1. Rekam Jejak Mentereng di Panggung Eropa

Sebelum memutuskan hijrah ke ibu kota Indonesia, Stjepan tampil impresif pada musim 2025-2026 dengan membukukan 33 penampilan, tiga gol, serta enam assist di Liga Kroasia. Di level negara, ia juga telah mengoleksi 11 caps bersama Tim Nasional senior Bosnia dan Herzegovina sejak melakoni debutnya pada tahun 2018.

Stjepan Loncar resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)
Stjepan Loncar resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)

Daya tarik utama sang gelandang baru ini terletak pada jam terbangnya di kompetisi elite antarklub Benua Biru. Stjepan tercatat pernah mencicipi atmosfer UEFA Champions League, UEFA Europa League, hingga UEFA Europa Conference League, bahkan sukses menyabet dua trofi juara Liga Hungaria saat berseragam Ferencvárosi TC.

Kedatangan Stjepan disambut penuh rasa optimisme oleh jajaran manajemen Macan Kemayoran. Presiden Persija, Mohamad Prapanca, meyakini bahwa profil mentereng yang dimiliki sang pemain akan menjadi tambahan amunisi yang luar biasa bagi skuadnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/49/3230943/mariano_peralta-W2uH_large.jpg
Pamitan dengan Borneo FC, Mariano Peralta Resmi Gabung Persib Bandung atau Persija Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/49/3230924/kakang_rudianto-Ak17_large.jpg
Persib Bandung Resmi Perpanjang Kontrak Kakang Rudianto hingga 2029!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/49/3230910/shin_tae_yong-Jdu5_large.jpg
Tak Sekadar TC, Shin Tae-yong Bocorkan Persija Jakarta Bakal Jalani 4 Laga Uji Coba di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/49/3230896/shin_tae_yong-BGM2_large.jpg
Racikan Skuad Baru Mulai Padu, Shin Tae-yong Puji Proses Adaptasi Pemain Anyar Persija Jakarta
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/19/11/1729833/john-herdman-beri-kabar-terkini-tc-timnas-indonesia-jelang-piala-aff-2026-ccm.webp
John Herdman Beri Kabar Terkini TC Timnas Indonesia Jelang Piala AFF 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/17/timnas_voli_indonesia.jpg
Jadwal Timnas Voli Indonesia Vs Kamboja di Final SEA V Cup 2026 Sore Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement