Resmi! Persija Jakarta Amankan Gelandang Bosnia Stjepan Loncar

JAKARTA – Persija Jakarta membuat gebrakan signifikan di bursa transfer jelang bergulirnya Super League 2026-2027. Klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut resmi mengamankan jasa gelandang kaya pengalaman asal Bosnia dan Herzegovina, Stjepan Loncar, guna memperkuat sektor jangkar tim.

Pemain yang sarat pengalaman di kompetisi Eropa serta level internasional ini diikat dengan durasi kontrak selama dua musim ke depan. Persija berhasil mendaratkan pemain berusia 29 tahun tersebut setelah mencapai kesepakatan transfer resmi dengan klub kasta tertinggi Kroasia, NK Istra 1961.

Stjepan, yang lahir di Mostar pada 10 November 1996, meretas jalan sepak bola profesionalnya bersama klub NK Siroki Brijeg. Setelah itu, ia melanglang buana ke sejumlah klub mapan Eropa seperti HNK Rijeka, Ferencvárosi TC, KV Kortrijk, FC Astana, hingga raksasa Polandia Lech Poznań.

1. Rekam Jejak Mentereng di Panggung Eropa

Sebelum memutuskan hijrah ke ibu kota Indonesia, Stjepan tampil impresif pada musim 2025-2026 dengan membukukan 33 penampilan, tiga gol, serta enam assist di Liga Kroasia. Di level negara, ia juga telah mengoleksi 11 caps bersama Tim Nasional senior Bosnia dan Herzegovina sejak melakoni debutnya pada tahun 2018.

Stjepan Loncar resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)

Daya tarik utama sang gelandang baru ini terletak pada jam terbangnya di kompetisi elite antarklub Benua Biru. Stjepan tercatat pernah mencicipi atmosfer UEFA Champions League, UEFA Europa League, hingga UEFA Europa Conference League, bahkan sukses menyabet dua trofi juara Liga Hungaria saat berseragam Ferencvárosi TC.

Kedatangan Stjepan disambut penuh rasa optimisme oleh jajaran manajemen Macan Kemayoran. Presiden Persija, Mohamad Prapanca, meyakini bahwa profil mentereng yang dimiliki sang pemain akan menjadi tambahan amunisi yang luar biasa bagi skuadnya.