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Jawab Rumor Marselino Ferdinan ke Persija Jakarta, Shin Tae-yong Beri Respons Mengejutkan

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |13:00 WIB
Jawab Rumor Marselino Ferdinan ke Persija Jakarta, Shin Tae-yong Beri Respons Mengejutkan
Shin Tae-yong bersama Marselino Ferdinan berpotensi reuni di Persija? (Foto: PSSI)
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DEPOK - Kabar burung mengenai merapatnya Marselino Ferdinan ke Persija Jakarta kian menjadi perbincangan hangat publik. Menanggapi spekulasi transfer yang beredar luas tersebut, pelatih kepala Persija Jakarta, Shin Tae-yong, akhirnya memberikan respons langsung saat ditemui oleh awak media.

Rumor mengenai kepindahan Marselino mencuat setelah Persija mengunggah video yang menampilkan jersey latihan dengan inisial 'MF'. Unggahan itu memicu berbagai spekulasi di media sosial yang mengaitkannya dengan nama Marselino Ferdinan.

Kesempatan mengonfirmasi rumor tersebut didapat awak media saat Persija menggelar sesi latihan terbuka di Persija Training Ground, Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Pertanyaan mengenai Marselino pun langsung diarahkan kepada Shin Tae-yong.

Alih-alih memberikan jawaban yang tegas, pelatih asal Korea Selatan itu justru terlihat terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Shin Tae-yong memilih merespons dengan balik bertanya kepada para wartawan.

“Dengar dari siapa itu?” jawab Shin Tae-yong kepada awak media, termasuk Okezone di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, dikutip pada Sabtu (18/7/2026).

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

1. Gestur Teka-teki sang Juru Taktik

Usai mengucapkan kalimat tersebut, Shin Tae-yong memperlihatkan gestur tanda silang kepada awak media. Gestur itu memunculkan berbagai penafsiran, mulai dari bantahan terhadap rumor hingga keengganannya membahas isu transfer yang masih beredar.

Rumor Marselino menuju Persija memang terus berkembang di kalangan suporter dan warganet. Selain unggahan jersey berinisial 'MF', kedekatan Marselino dengan Shin Tae-yong saat masih menangani Timnas Indonesia turut memperkuat spekulasi tersebut.

Marselino selama ini menjadi salah satu pemain yang paling sering mendapat kepercayaan dari Shin di level tim nasional. Peran pentingnya bersama Skuad Garuda membuat hubungan keduanya kerap menjadi sorotan publik.

 

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