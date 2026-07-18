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PSIM Yogyakarta Lepas Rakhmatsho Rakhmatzoda Jelang Super League 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |08:41 WIB
PSIM Yogyakarta Lepas Rakhmatsho Rakhmatzoda Jelang Super League 2026-2027
Rakhmatsho Rakhmatzoda resmi tinggalkan PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/psimjogja_official)
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YOGYAKARTA - Manajemen PSIM Yogyakarta resmi menyudahi masa bakti legiun asing mereka, Rakhmatsho Rakhmatzoda, untuk menatap kompetisi kasta tertinggi musim depan. Keputusan strategis mendepak gelandang berkebangsaan Tajikistan ini diambil manajemen PSIM Yogyakarta setelah merampungkan agenda evaluasi menyeluruh bersama jajaran tim pelatih.

Rakhmatsho yang lahir di Nurek, Tajikistan, pada 6 April 2004, menjadi bagian dari PSIM sepanjang musim 2025-2026. Selama memperkuat Laskar Mataram, dia memberikan kontribusi yang cukup penting di lini tengah.

Berdasarkan catatan performa, Rakhmatsho tampil dalam 24 dari total 34 pertandingan kompetisi resmi musim lalu. Dari 1.963 menit bermain, dia turut menyumbangkan satu gol untuk PSIM.

1. Rapor Apik Sepanjang Musim

Manajer PSIM Yogyakarta, Iksan Mahar, menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang telah ditunjukkan pemain muda tersebut selama membela tim. Dia menilai Rakhmatsho mampu memberikan kontribusi positif sepanjang musim.

“Kami mengapresiasi kontribusi Rakhmatsho Rakhmatzoda untuk PSIM selama musim lalu. Dia memberikan kontribusi cukup baik dalam 24 laga dengan catatan rata-rata 82 menit penampilan per laga,” kata Iksan Mahar dikutip dari laman resmi I.League, Sabtu (18/7/2026).

Rakhmatsho Rakhmatzoda. (Foto: Instagram/psimjogja_official)
Rakhmatsho Rakhmatzoda. (Foto: Instagram/psimjogja_official)

Selain memiliki mobilitas tinggi di lini tengah, Rakhmatsho juga menunjukkan kemampuan distribusi bola yang impresif. Dia mencatatkan 931 umpan sukses dari total 1.050 percobaan operan sepanjang musim 2025-2026.

Kontribusinya juga terlihat saat membantu serangan PSIM. Gelandang asal Tajikistan itu melepaskan 18 percobaan tembakan, termasuk lima yang mengarah tepat ke gawang lawan.

 

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