Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi! I.League Rilis Kalender Baru Musim 2026-2027, League Cup Dimulai 3 November

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |12:10 WIB
Resmi! I.League Rilis Kalender Baru Musim 2026-2027, League Cup Dimulai 3 November
I.League Rilis Kalender Baru Musim 2026-2027, League Cup Dimulai 3 November. (Foto: Laman resmi I League)
A
A
A

JAKARTA – Operator kompetisi I.League secara resmi mengumumkan pembaruan kalender kompetisi untuk musim 2026-2027. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian serta keleluasaan bagi seluruh klub kontestan dalam menyusun rencana strategis dan operasional tim sebelum kompetisi sepak bola Indonesia itu bergulir.

Perubahan kalender per 15 Juli 2026 tersebut memuat dua poin krusial, yakni penyesuaian jadwal untuk kasta kedua sepak bola Indonesia, Championship serta penambahan jadwal turnamen baru, League Cup 2026-2027. Pihak operator memastikan agenda baru ini tetap selaras dengan kalender sepak bola internasional dan kebutuhan kompetisi domestik.

Agenda sepak mula kompetisi Championship dipastikan mengalami pergeseran jadwal menjadi maju satu pekan lebih awal dari rencana semula. Jika dalam draf awal laga pembuka akan digelar pada 18 September 2026, kini I.League memajukan jadwal sepak mula menjadi 12 September 2026.

1. Jadwal Lengkap

Selain kompetisi reguler, perhatian publik tertuju pada ajang League Cup 2026-2027 yang dipastikan akan resmi memulai sepak mula (kick-off) pada 3 November 2026. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup turnamen ini akan dimainkan pada hari kerja (weekday) yang terbagi ke dalam tiga matchday terpisah.

Matchday pertama penyisihan grup diagendakan pada 3–5 November, disusul laga kedua pada 24–26 November, dan ditutup laga pamungkas grup pada 1–3 Desember 2026. Penempatan ini sengaja diatur agar tidak bertabrakan dengan kiprah tim-tim tanah air yang juga harus membagi fokus di kompetisi antarklub Asia.

I.League Umumkan Kapan Piala Indonesia Bakal Dihidupkan Kembali
I.League Umumkan Kapan Piala Indonesia Bakal Dihidupkan Kembali

Setelah fase grup usai, turnamen akan memasuki babak gugur 12 besar yang dijadwalkan bergulir pada 15–17 Januari 2027. Panggung perempat final kemudian menyusul pada 30–31 Januari 2027, di mana dua klub perwakilan Indonesia di kompetisi AFC baru akan mulai bergabung di fase delapan besar ini.

Setelah menyaring kontestan, babak semifinal dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2027 sebelum nantinya ditutup oleh partai final pada 19 Mei 2027. Kendati demikian, I.League membuka peluang adanya penyesuaian tanggal final andai tim yang lolos ke puncak juga melaju jauh di kompetisi AFC maupun AFF Shopee Cup.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/49/3230823/rakhmatsho_rakhmatzoda-nDf8_large.jpg
PSIM Yogyakarta Lepas Rakhmatsho Rakhmatzoda Jelang Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/49/3230727/kwon_chang_hoon-NkB5_large.jpg
Alasan Persija Jakarta Rekrut Mantan Bintang Timnas Korea Selatan Kwon Chang-hoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/49/3230724/fabio_calonego-5Jq7_large.jpg
Perpanjang Kontrak, Fabio Calonego Bertekad Bawa Persija Jakarta Juara Super League 2026-2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/49/3230665/psim_yogyakarta-J5mB_large.jpg
PSIM Yogyakarta Resmi Gunakan Stadion Sultan Agung untuk Super League 2026-2027
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/17/11/1729303/head-to-head-spanyol-vs-argentina-benteng-matador-diuji-la-albiceleste-laq.webp
Head to Head Spanyol vs Argentina: Benteng Matador Diuji La Albiceleste
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/17/denis_kolinger.jpg
Denis Kolinger Terpukau dengan Shin Tae-yong di Persija: Targetnya Cuma Satu, Juara!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement