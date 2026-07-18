Resmi! I.League Rilis Kalender Baru Musim 2026-2027, League Cup Dimulai 3 November

JAKARTA – Operator kompetisi I.League secara resmi mengumumkan pembaruan kalender kompetisi untuk musim 2026-2027. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian serta keleluasaan bagi seluruh klub kontestan dalam menyusun rencana strategis dan operasional tim sebelum kompetisi sepak bola Indonesia itu bergulir.

Perubahan kalender per 15 Juli 2026 tersebut memuat dua poin krusial, yakni penyesuaian jadwal untuk kasta kedua sepak bola Indonesia, Championship serta penambahan jadwal turnamen baru, League Cup 2026-2027. Pihak operator memastikan agenda baru ini tetap selaras dengan kalender sepak bola internasional dan kebutuhan kompetisi domestik.

Agenda sepak mula kompetisi Championship dipastikan mengalami pergeseran jadwal menjadi maju satu pekan lebih awal dari rencana semula. Jika dalam draf awal laga pembuka akan digelar pada 18 September 2026, kini I.League memajukan jadwal sepak mula menjadi 12 September 2026.

1. Jadwal Lengkap

Selain kompetisi reguler, perhatian publik tertuju pada ajang League Cup 2026-2027 yang dipastikan akan resmi memulai sepak mula (kick-off) pada 3 November 2026. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup turnamen ini akan dimainkan pada hari kerja (weekday) yang terbagi ke dalam tiga matchday terpisah.

Matchday pertama penyisihan grup diagendakan pada 3–5 November, disusul laga kedua pada 24–26 November, dan ditutup laga pamungkas grup pada 1–3 Desember 2026. Penempatan ini sengaja diatur agar tidak bertabrakan dengan kiprah tim-tim tanah air yang juga harus membagi fokus di kompetisi antarklub Asia.

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Setelah fase grup usai, turnamen akan memasuki babak gugur 12 besar yang dijadwalkan bergulir pada 15–17 Januari 2027. Panggung perempat final kemudian menyusul pada 30–31 Januari 2027, di mana dua klub perwakilan Indonesia di kompetisi AFC baru akan mulai bergabung di fase delapan besar ini.

Setelah menyaring kontestan, babak semifinal dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2027 sebelum nantinya ditutup oleh partai final pada 19 Mei 2027. Kendati demikian, I.League membuka peluang adanya penyesuaian tanggal final andai tim yang lolos ke puncak juga melaju jauh di kompetisi AFC maupun AFF Shopee Cup.