Persib Bandung Resmi Perpanjang Kontrak Kakang Rudianto hingga 2029!

BANDUNG – Persib Bandung bergerak taktis dalam memagari aset masa depan mereka menjelang musim baru dengan meresmikan perpanjangan kontrak bek muda, Kakang Rudianto, hingga tahun 2029. Langkah jangka panjang ini diambil manajemen Maung Bandung demi menjaga kedalaman dan stabilitas sektor pertahanan untuk menghadapi kompetisi beberapa musim ke depan.

Bek kelahiran Cianjur, 2 Februari 2003, tersebut dipastikan tetap menjadi bagian dari skuad Persib setelah menyepakati kontrak baru. Keputusan itu sekaligus menunjukkan kepercayaan klub terhadap pemain-pemain muda yang mampu tampil konsisten bersama tim utama.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhitia Putra Herawan, menjelaskan bahwa rekomendasi tim pelatih menjadi pertimbangan utama dalam memperpanjang masa bakti Kakang. Menurutnya, bek berusia 23 tahun itu terus menunjukkan perkembangan positif sejak promosi ke tim senior.

1. Apresiasi Tim Pelatih

"Prinsipnya, tim pelatih merasa puas dengan kontribusi Kakang selama ini. Meski awalnya bermain untuk memenuhi regulasi pemain muda, Kakang selalu mampu menunjukkan kualitas dan performa terbaik setiap kali mendapatkan kepercayaan. Konsistensi, etos kerja, serta kemauannya untuk terus berkembang menjadi nilai penting yang membuat kami yakin mempertahankannya," ujar Adhitia dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (18/7/2026).

Adhitia menilai perpanjangan kontrak ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan tim di lini belakang. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen Persib dalam membangun pembinaan pemain secara berkelanjutan.

Kakang Rudianto

Kakang disebut sebagai salah satu contoh keberhasilan sistem pembinaan yang dijalankan Persib, mulai dari Akademi Persib hingga menembus tim utama. Klub berharap semakin banyak pemain muda yang mampu mengikuti jejaknya di masa mendatang.

"Kakang adalah contoh bahwa proses pembinaan yang dilakukan PERSIB mampu melahirkan pemain berkualitas. Kami ingin terus memberikan ruang bagi talenta-talenta muda untuk bertumbuh, berkembang, dan menjadi tulang punggung tim di masa depan," tutur Adhitia.