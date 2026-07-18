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Racikan Skuad Baru Mulai Padu, Shin Tae-yong Puji Proses Adaptasi Pemain Anyar Persija Jakarta

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |16:29 WIB
Racikan Skuad Baru Mulai Padu, Shin Tae-yong Puji Proses Adaptasi Pemain Anyar Persija Jakarta
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/persija)
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DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong (STY), melemparkan pujian terkait performa dan proses adaptasi deretan pilar baru yang didatangkan manajemen Macan Kemayoran. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai amunisi anyar yang merapat ke ibu kota sudah sesuai dengan skema kebutuhan tim dan mampu menyatu dengan cepat.

Persija Jakarta aktif pada bursa transfer menjelang Super League 2026-2027. Manajemen Macan Kemayoran sudah merekrut total delapan pemain yang terdiri dari tiga pemain lokal, dan lima pemain asing.

Ketiga pemain lokal itu adalah Victor Dethan, Pratama Arhan, dan Aqil Savik. Sementara, kelima pemain asing yang didatangkan adalah Denis Kolinger, Kerim Memija, Radovan Pankov, Kyohei Yoshino, dan Kwon Chang-hoon.

Shin memastikan perekrutan para pemain ini bukan asal-asalan. Juru taktik asal Korea Selatan itu menegaskan, para pemain ini sudah dipantau dan dinilai secara komprehensif oleh tim kepelatihan serta manajemen klub.

1. Hasil Pantauan Tim Kepelatihan

"Cukup. Pemain Korea, pemain Jepang adalah pemain yang sudah saya pantau dengan baik sejak lama," kata Shin Tae-yong kepada awak media, termasuk Okezone di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, dikutip Sabtu (18/7/2026).

Suasana latihan Persija Jakarta Okezone
Suasana latihan Persija Jakarta Okezone

"Dan teman-teman yang datang dari Eropa adalah pemain yang benar-benar kami datangkan setelah kami pantau terus video rekamannya dan kami pertimbangkan dengan sangat matang," tambahnya.

Beberapa dari pemain baru tersebut sudah mengikuti sesi latihan bersama Persija. Shin menilai, kedelapan pemain itu mampu beradaptasi dengan baik meski datang dari benua dan kultur sepak bola yang berbeda.

 

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