Arema FC Lengkapi Skuad Asing, Trio Brasil Resmi Merapat untuk Super League 2026-2027

MALANG – Arema FC bergerak cepat dalam memperkuat komposisi tim menjelang bergulirnya Super League 2026-2027. Manajemen Singo Edan resmi memperkenalkan tiga pemain asing baru asal Brasil sekaligus dalam satu hari untuk melengkapi kuota legiun asing mereka musim ini.

Tiga pemain yang resmi bergabung adalah gelandang serang Raianderson da Costa Morais atau Careca, penyerang sayap (winger) Marcos Vinicius Silvestre Gaspar, dan penyerang tengah (striker) Gustavo Henrique Rodrigues. Kehadiran ketiganya sekaligus menandai berakhirnya aktivitas perekrutan pemain asing Arema FC pada bursa transfer kali ini.

Careca menjadi pemain pertama yang diperkenalkan kepada publik. Gelandang serang berusia 30 tahun tersebut membawa pengalaman bermain di Brasil, Korea Selatan, hingga Liga Super Malaysia bersama Perak FC dan Terengganu FC.

1. Amunisi Baru

General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, mengatakan perekrutan Careca dilakukan setelah melalui proses evaluasi bersama tim pelatih. Menurutnya, pemain tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan tim di sektor penyerangan.

Robi Darwis gabung Arema FC. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

“Kami menyambut Careca sebagai bagian dari keluarga besar Arema FC. Dia merupakan pemain dengan karakter yang sesuai kebutuhan tim. Pengalamannya di berbagai kompetisi menjadi nilai tambah yang kami harapkan mampu meningkatkan kualitas permainan Arema FC, khususnya di sektor serangan,” kata Yusrinal dikutip dari laman resmi I League, Sabtu (18/7/2026).

Yusrinal berharap Careca tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi bersama rekan-rekan barunya. Dia juga meyakini dukungan Aremania -sebutan suporter Arema FC- akan membantu sang pemain segera menunjukkan performa terbaik.

“Kami berharap Careca bisa cepat beradaptasi bersama tim dan memberikan kontribusi terbaik. Dukungan dari Aremania tentu akan menjadi energi positif agar ia segera menyatu dengan permainan tim,” ujar Yusrinal.

Setelah Careca, Arema FC memperkenalkan Marcos Vinicius Silvestre Gaspar sebagai rekrutan berikutnya. Pemain asal Brasil itu dikenal memiliki fleksibilitas karena mampu bermain sebagai winger kiri, second striker, maupun gelandang sayap.