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Langsung Klop dengan Skuad Arema FC, Alfeandra Dewangga Siap Menggila di Super League 2026-2027

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |01:01 WIB
Langsung Klop dengan Skuad Arema FC, Alfeandra Dewangga Siap Menggila di Super League 2026-2027
Alfeandra Dewangga di sesi latihan Arema FC (Foto: Instagram/aremafcofficial)
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MALANG - Kehadiran Alfeandra Dewangga menjadi salah satu gebrakan transfer paling menarik yang dilakukan Arema FC menjelang bergulirnya kompetisi Super League 2026-2027. Didatangkan lewat skema transfer dari Persib Bandung, bek tangguh serba bisa berusia 25 tahun ini langsung memikul ekspektasi tinggi bersama skuad Singo Edan.

Walau statusnya sebagai pemain baru, Dewangga mengaku tidak menemukan kendala berarti dan langsung merasakan aura positif di lingkungan klub. Kondisi ruang ganti yang kondusif ini membuatnya kian optimistis menatap persaingan sengit di kompetisi musim depan.

Sesi latihan perdana yang digelar pada Senin 6 Juli 2026 kemarin menjadi momen pertama bagi Dewangga untuk berbaur dengan rekan-rekan barunya. Hal yang paling mencuri perhatiannya bukan sekadar menu latihan dari tim pelatih, melainkan chemistry erat yang terjalin antarpemain.

"Luar biasa saya lihat pemain-pemain di sini dekat banget dan saya kagetnya ada satu pemain asing yang lancar bahasa Indonesia dan itu sangat membantu pemain lokal juga untuk menyatu dengan pemain asing lainnya," ungkap Dewangga dikutip dari laman resmi I.League, Rabu (9/7/2026).

Alfeandra Dewangga
Alfeandra Dewangga

Mantan penggawa PSIS Semarang ini menambahkan, keramahan serta sambutan hangat dari seluruh elemen tim membuat proses adaptasinya menggelinding lebih cepat. Ia merasa sangat nyaman dengan pendekatan taktis yang diberikan oleh tim kepelatihan Arema FC.

"Latihan perdana Happy tim pelatih juga enak, pemain-pemain juga welcome," ujar Dewangga.

1. Siap Menembus Papan Atas

Meski menikmati atmosfer kekeluargaan yang kental, Dewangga tetap sadar akan tanggung jawab besar dan target tinggi yang diusung Arema FC musim ini. Ia pun menegaskan komitmennya untuk tampil habis-habisan demi memenuhi target manajemen.

 

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