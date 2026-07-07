Bobotoh Tak Perlu Khawatir, Bos Persib Bandung Yakin Balsa Sekulic Bakal Cepat Adaptasi dengan Pangeran Biru

BANDUNG - Manajemen Persib Bandung menaruh rasa percaya diri yang besar terhadap rekrutan asing teranyar mereka, Balsa Sekulic. Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, sangat optimistis penyerang asal Montenegro tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk menyatu dengan taktik racikan pelatih kepala, Igor Tolic.

Keseriusan Persib Bandung dalam menyusun kekuatan terbaik demi mengarungi ketatnya kompetisi Super League 2026-2027 memang tidak main-main. Manajemen Maung Bandung sukses mengamankan tanda tangan Sekulic yang berstatus sebagai mesin gol paling mematikan di Liga Montenegro.

Latar belakang Balsa Sekulic di kancah sepak bola Eropa terbilang sangat mentereng. Penyerang berusia 28 tahun tersebut datang dengan modal kesuksesan besar setelah berhasil mengantarkan Mornar Bar merengkuh trofi juara Piala Liga Montenegro 2025-2026 yang lalu.

Sebelum mencicipi kesuksesan bersama Mornar Bar, Sekulic juga sudah akrab dengan atmosfer juara di negaranya saat berseragam Buducnost Podgorica. Bersama klub raksasa tersebut, ia sukses membawa timnya naik ke podium tertinggi Liga Montenegro pada musim 2016-2017 dan 2022-2023.

1. Statistik Impresif di Benua Biru

Keputusan manajemen Persib Bandung menebus Sekulic dari Mornar Bar tak lepas dari rapor mengilap sang pemain sepanjang musim 2025-2026. Striker bertinggi ideal ini menasbihkan diri sebagai top skor kompetisi usai membukukan 15 gol serta menyumbang satu assist dari 32 pertandingan di Liga Montenegro.

Balsa Sekulic _fkiskra_

Ketajaman Sekulic kian sahih jika menilik catatan penampilannya di semua ajang kompetisi bersama Mornar Bar yang menyentuh angka 24 gol dan dua assist dari total 55 laga. Rekam jejak konsisten inilah yang membuat namanya digadang-gadang akan menjadi tumpuan baru di lini serang Maung Bandung.

Profil klinis dan kematangan bermain Sekulic menjadi poin krusial yang paling dipertimbangkan oleh jajaran manajemen dan staf pelatih saat berburu striker baru. Kehadirannya diproyeksikan mampu menutup lubang besar yang ditinggalkan oleh Andrew Jung yang memilih angkat kaki pada bursa transfer musim panas ini.